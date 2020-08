Juez absolvió al periodista Gustavo Rugeles por violencia intrafamiliar

El juez 13 de Conocimiento de Bogotá absolvió al periodista Gustavo Rugeles Urbina en el proceso penal que se le adelantó por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Según el juez, la víctima identificada como Marcela González Olaya, se abstuvo de declarar en el proceso penal contra el director del portal web ElExpediente.

Pese a que González Olaya denunció inicialmente, luego no ratificó la denuncia por lo tanto no se pudo condenar por duda razonable. La victima fue la única testigo de los hechos materia de investigación.

En su decisión se indicó que la víctima se acogió al derecho de no declarar en contra de su cónyuge.

En marzo de 2019, la Fiscalía General acusó formalmente a Rugeles Urbina por los hechos que se registraron en la noche del 17 de diciembre de 2017. En el escrito de acusación se indicó que el periodista agredió física y psicológicamente a su compañera sentimental.

"La levantó de la ropa y la lanzó al piso. La arrastró por la sala, la tiró sobre un sofacama y se le abalanzó, propinándole golpes en su rostro y apretándole el cuello con sus dos manos", señaló la representante del ente investigador.

La víctima había relatado ante la Fiscalía los hechos y además, había descrito que Rugeles Urbina, había presentado ataques de ira.

Los hechos se habrían registrado porque el periodista no encontró rápidamente las llaves del apartamento ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Por los golpes que recibió la víctima fue incapacitada durante 10 días, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

"Me coge y me da puños en las piernas causándome lesiones. Además, me hala el cabello arrancándome una parte de él (...) me decía que yo era una maldita perra zorra, y yo le dije que se calmara, y empieza a tirar las cosas al suelo y me tira un zapato en la cara lesionándome el ojo izquierdo”, apartes de la denuncia que en su momento, hizo señaló González.