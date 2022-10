Un juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le otorgó el permiso de trabajar al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por el escándalo de corrupción del programa de Agro Ingreso Seguro.

El exministro quien goza del beneficio de prisión domiciliaria o 'casa por cárcel', podrá salir de su vivienda a cumplir un horario laboral en una multinacional de tecnología durante ocho horas al día.

El pasado 13 de octubre el juez aceptó la solicitud que hizo la defensa de Arias la cual argumentó el buen comportamiento del exministro durante el tiempo que estuvo privado de la libertad en el Cantón Norte del Ejército y ahora desde su residencia.

Cabe recordar que, este año se le otorgó también el beneficio de 'casa por cárcel', lo que le ha permitido reencontrarse con su familia, Arias ahora podrá trabajar y obtener nuevamente un salario para obtener el sustento para su hogar.

Arias fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, tras haber sido hallado culpable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Recientemente, se conoció la declaración que entregó el exministro de Agricultura a la Fiscalía General en medio de la investigación con la que actualmente sustenta la solicitud de preclusión de la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

En su declaración aseguró que el también expresidente fue víctima de un montaje judicial y que conoció testimonios de comandantes paramilitares y narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos, que habrían sido contactados para declarar en contra de Uribe Vélez.

“Tuve ocasión de conversar con las siguientes personas con alias 'Gordo Lindo', alias 'Don Berna', alias 'Cuco Vanoy', alias 'Macaco', alias 'Mi Sangre', muchas de esas personas de narcotráfico que han terminado en ese centro de detención. Y ellos, de su propia cuenta, me empezaron a contar cosas”, declaró Arias.

También dijo que hizo un diario en el que recopiló toda la información que le entregaban los otros reclusos.

"Después que hablaba con ellos subía y tomaba nota como para tener presente y claro lo que me contaban, esto lo hice con ellos y también con otras personas que me contaban cosas, tanto en la celda porque me tocó con muchos compañeros en esos periodos de encierro, como con aquellos que interactuaba", añadió.