Juez de Ibagué legalizó captura de alias ‘El Zarco’ investigado por falsos positivos

En audiencia virtual el Juzgado Segundo Penal con función de control de garantías de Ibagué legalizó la captura de Luis John Castro Ramírez, conocido con el alias de ‘El Zarco’, investigado por reclutar falsos positivos en el departamento del Tolima.



Según la Fiscalía General de la Nación, Castro Ramírez está involucrado en los homicidios de 14 personas en los municipios de Ibagué, Guamo y Coyaima. Los asesinatos habrían sido perpetrados en el año 2008 por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón Rooke de la capital tolimense.

En contexto: (Video ) Alias 'El Zarco' ya está en Colombia.



Durante la diligencia, el Fiscal 63 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá relató que el investigado fue extraditado desde España y al llegar a Colombia fue entregado a funcionarios de la Interpol y de Migración Colombia, en el Aeropuerto El Dorado de la capital de la República.



La orden de captura que llevó a la extradición de ‘El Zarco’ fue expedida por un juzgado de Ibagué por las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre febrero y junio de 2008. Por este motivo el detenido es señalado de los delitos de concierto para delinquir y homicidio a persona protegida.



Al sustentar la legalización de la captura, el delegado del ente acusador señaló que Luis John presuntamente reclutó jóvenes en Cali (Valle del Cauca), Bogotá y algunos municipios del Tolima, ofreciéndoles oportunidades de empleo, y los llevó hasta puntos concertados con miembros del Ejército, con el fin de que allí fueran asesinados. Posteriormente estos fueron presentados como bajas en combate.



Mediante esta modalidad fueron asesinadas seis personas en Ibagué; dos en Guamo, y seis en Coyaima. El abogado Engelberto Espinosa, representante de Castro Ramírez, apeló la decisión del juez al considerar que la detención no cumplió con los lineamientos del Código de Procedimiento Penal, ya que el hombre no contó con un abogado desde que fue requerido en España y tampoco se le leyeron sus derechos. Además, aseguró que la orden de captura fue emitida por hechos que no habría cometido.

Otras noticias: Colombia registra 1.435 nuevos casos de contagios y 26 muertos.



La apelación deberá resolverla un juez penal del circuito.