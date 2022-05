Juez ordena a autoridades hacer pública información sobre operativos durante paro nacional

El concejal del partido Alianza Verde, Diego Cancino, ganó una tutela que había interpuesto contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, con la que busca que dichas autoridades publicaran información relacionada con las manifestaciones del año 2021, denominadas como el paro nacional.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, que tuteló los derechos del concejal Cancino, frente a la negativa de la Policía Metropolitana de Bogotá de allegar información que permitiría hacer control político e investigar la impunidad de la violencia policial durante las protestas del 2021.

"Negar información de manera intencionada es una práctica autoritaria, no garantiza transparencia, no profundiza la democracia y si intensifica la impunidad. La Policía, de manera intencionada, nos negó información sobre lo que pasó en el paro, nos dijo que no era competencia nuestra, que no nos metiéramos, que era un asunto de ellos, secreto", aseguró el Concejal Cancino.

El cabildante anteriormente había estado pidiendo explicaciones, a través de varios derechos de petición, para conocer las razones técnicas y el sustento jurídico que llevaron a tomar la decisión de militarizar la ciudad, entre otras cosas, y había señalado que falta transparencia en la información que detallara y respaldara este tipo de decisiones.

En la tutela que fue radicada el 16 de marzo y que contempla 16 preguntas, se solicitó información sobre el nombre y cargo de los comandantes de los CAI y Estaciones de Policía de los lugares donde más se denunciaron casos de violencia policial, información sobre las intervenciones del Esmad, la línea de mando durante el desarrollo del paro nacional, las medidas para evitar la repetición de las retenciones y torturas al interior del Portal Américas de Transmilenio, entre otras.

De acuerdo con el fallo, esta información que por orden judicial deberá entregarse en 48 horas, según lo dio a conocer el concejal, permitirá seguir investigando qué sucedió en los portales e instalaciones de TransMilenio y conocer quién dio la orden de usar el sistema de transporte público como un centro de detenciones y tortura.