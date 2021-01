Juez regaña a la Fiscalía por no recibir toda la información que tiene Otto Bula sobre Odebrecht

Visiblemente molesto se mostró el juez 25 de conocimiento de Bogotá al advertir que es inconcebible que la Fiscalía General no le hubiese otorgado un principio de oportunidad al exsenador Otto Nicolás Bula por su conocimiento sobre los hechos que rodearon el escándalo de Odebrecht.

Al término de la audiencia que se desarrolló este jueves, el funcionario judicial señaló que es preocupante que se desperdicie toda la información que podría suministrar Bula, quien en diferentes oportunidades ha manifestado su colaboración con la justiia.

Señaló que el excongresista ha acudido de manera voluntaria a colaborar con la justicia sin recibir beneficio alguno en medio de este escándalo de corrupción e indicó que los aportes que ha hecho en el juicio contra el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, son trascendentales y deberían ser investigadas y verificadas.

“Las declaraciones de lo que se ha extractado entre el día de ayer y hoy dan cuenta que la Fiscalía tiene una persona que tiene que contar pero generalmente las líneas de investigación no avanzan no por usted (refiriéndose al delegado de la Fiscalía, presente en la diligencia), sino que simplemente de las respuestas se hace notar que Otto Bula tiene muchísima más información para abrir líneas de investigación y llegar a la verdad de todo este entramado”, indicó.

Señaló que infortunadamente debe ceñirse únicamente a lo que se relaciona con Andrade quien está siendo investigado por las irregularidades que enmarcaron los contratos de la Ruta del Sol II, específicamente la vía Ocaña – Gamarra.

“Lastimosamente me tengo que centrar en lo que concierne a Luis Fernando Andrade pero da mucha preocupación por parte de la Judicatura que de verdad estas líneas de investigación y estos testimonios, no se tengan con el valor, el peso, la seriedad y la celeridad para llegar al fondo de todas estas situaciones que tienen que ver con este escándalo y que solo el despacho del juzgado 25 está tratando el tema de Luis Fernando Andrade pero deja esa preocupación porque este despacho no entiende cómo todavía no hay un principio de oportunidad”.

Destacó que pese a las graves condiciones de salud de Bula, quien en medio de la audiencia reveló que tiene un tumor cerebral y que esto, le provoca intensos dolores de cabeza y que por ello debe permanecer bajo los efectos de medicamentos.

“La Fiscalía está trayendo testigos por la voluntad de los testigos, más no porque los obligue un principio de oportunidad y si bien, está el trámite, el deber ser de la situación que se está tocando no es para que ocurran este tipo de situaciones”, manifestó el juez.

Agregó que “los testigos tienen que venir ya con los principios de oportunidad y su situación jurídica completamente determinada para que tengan tranquilidad y que no ocurra, lo que pasa con muchos testigos que después de realizar sus labores con la judicatura, les niegan los principios de oportunidad porque ya nos les sirven”.

El juez 25 de Conocimiento insistió en que las revelaciones que hizo Bula sobre las reuniones secretas en el apartamento de Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías además de las menciones que hizo de las exministras de Transporte, Ceciliar Álvarez y Gina Parody, entre otros temas de importancia nacional, deben ser investigadas y otorgársele un principio de oportunidad.

Anunció que cuando se conozca la sentencia sobre la investigación contra Luis Fernando Andrade también tomará una decisión frente a lo que está sucediendo.

“Muy preocupante el tema con el ciudadano Otto Nicolás Bula para efectos de tener en valoración y será objeto de alguna decisión en la sentencia que ponga fin a este proceso”, aclaró el juez.

Reiteró que “la Fiscalía debe prestarle más atención y seriedad a este tipo de situaciones, que hemos escuchado de Otto Nicolás Bula”.