Juicio a Nicolás Petro: En firme proceso contra hijo del presidente Petro por 'narcopagos’

"No hay vulneración al debido proceso ni la derecho a la defensa de Nicolás Petro, eso es lo que hay, se le está enrostrando un incremento patrimonial injustificado, ese es el caldo de cultivo para el otro delito de lavado de activos que también se le imputó", dijo la procuradora delegada.

Pruebas clave de la Fiscalía

Para la Fiscalía, hay abundantes las pruebas técnicas, que presentará este jueves el fiscal Delgado Mario Burgos ante un juez de Barranquilla para acusar a Nicolás Petro. Se trata de largas horas de grabaciones telefónicas y mensajes de audios, algunos de ellos aportados por la propia Day Vásquez expareja de Nicolás Petro, que logró firmar un principio de oportunidad.

Igualmente, se destacan entre las pruebas en poder de los investigadores soportes financieros y contables, mensajes de WhatsApp y otros documentos que fueron sometidos a verificación por peritos técnicos.

En el escrito de acusación, la Fiscalía plantea que Nicolás Petro “obtuvo un incremento patrimonial injustificado pese a que sólo tenía un ingreso: él de diputado. Para justificar los gastos tendría que ganarse 200 millones de pesos en un mes”.

“Como si tuviera ingresos por $2.000 millones, entre junio y diciembre de 2022 en la cuenta de ahorros, que solamente tenía 280 millones de pesos, pasó a 1.053 millones, que no son producto de su labor como diputado, esto se registra como un incremento de patrimonio injustificado (…) Usted hizo gastos por 1.205 millones de pesos”, señala el escrito de acusación de la Fiscalía.

Defensa niega maniobras dilatorias

Previo al inicio de la audiencia de acusación, Diego Henao, abogado principal de Nicolás Petro, aseguró que se cerró toda posibilidad de negociar con la Fiscalía General.

“No se ha hablado de ningún acercamiento, yo no he hecho ningún acercamiento con la Fiscalía, seguimos adelante, vamos a enfrentar el proceso penal hasta las últimas consecuencias hasta el inminente juicio oral”, dijo Henao.

Asimismo, insistió en que el hijo del presidente Gustavo Petro no ha gozado de garantías judiciales por parte de la Fiscalía.

“No se nos ha permitido el acceso al material probatorio que hemos solicitado, tenemos las respuestas, por parte de la Fiscalía, en las que se nos indican la reserva absoluta sobre el material probatorio que hemos considerado de suma importancia para la defensa de los intereses de mi cliente”, dijo el abogado Henao.

Enfatizó que la defensa ni su propio cliente se han valido de maniobras para dilatar el proceso penal en su contra y por el contrario, siempre se ha hecho presente a las diligencias porque cuentan con las pruebas para demostrar su inocencia.

“Hemos asistido prestos a todas las diligencias a las que se nos ha citado y hemos estado atentos a todo el devenir del proceso penal y así lo seguimos haciendo”, indicó.