Juristas urgen a Congreso y Corte Constitucional definir futuro de audiencias virtuales

El abogado Bernate hizo un llamado al Congreso de la República para que legisle sobre la materia y a la Corte Constitucional para que mantenga las disposiciones que habilitan la virtualidad judicial.

También señaló que, gracias a la celebración de audiencias virtuales, por el solo pago de los servicios públicos en los Juzgados de Paloquemao la administración se ha ahorrado un monto cercano a los 500 millones de pesos mensuales.

"Antes teníamos que invertir los colombianos más de 500 millones de pesos al mes sólo para abrir las puertas de los Juzgados de Paloquemao, que no es uno de los complejos judiciales mas concurridos en Colombia, no es la Alpujarra en Medellín, no es el Palacio de Justicia de Cali, no es el Edificio Hernando Morales Molina de Bogotá, Paloquemao mueve 4.000 funcionarios al día, mientras que los otros pueden estar entre 10 mil y 14 mil al día", dijo Bernate.

Explicó que la virtualidad en la justicia ha dejado grandes beneficios para los ciudadanos que hoy se ahorran muchos recursos en autenticaciones, fotocopias y en tiempo para ir a radicar sus papeles e, incluso, permite una mayor veeduría ciudadana sobre las mismas diligencias.

"En una audiencia a puerta cerrada, ¿Quién va controlar como funciona la administración de justicia? Son puertas cerradas para que funcione la corrupción (…) Colombia tiene un récord, en el caso de la audiencia de imputación de cargos contra el abogado Diego Cadena con un total de 153 mil personas que vieron la audiencia de manera virtual”, dijo Bernate.

No obstante, para el presidente del Sindicato de la Rama Judicial, Fredy Machado, de continuar la realización de las audiencias virtuales debe existir un mayor compromiso del Estado para mejorar la conectividad en muchos municipios del país.

“Lo que tiene que ver con la conectividad en regiones como San Andrés y Leticia y en municipios pequeños, allí se requiere que allá un compromiso del Estado para invertir en esta materia y así pueda fluir eficazmente justicia a través de las audiencias virtuales”, dijo Machado.

Así mismo, el delegado de Asonal Judicial y otros abogados penalistas coincidieron en la necesidad de evaluar la posibilidad de que la etapa del juicio oral se realice de manera presencial para blindar la práctica de las pruebas y de los interrogatorios de los testigos que son determinantes a la hora de que los jueces emitan un fallo de sentencia.