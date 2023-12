Justicia Penal Militar también investiga a sargento por agredir a una soldado

El juzgado 61 de Instrucción Penal Militar, con sede en la ciudad de Villavicencio, abrió investigación contra el sargento viceprimero del Ejército, Oswaldo Jiménez Peñaranda, quien habría agredido a una soldado en el Batallón de Servicios No. 7, el pasado 12 de noviembre, en hechos conocidos públicamente a través de una grabación.

El suboficial será investigado por el delito de ataque al inferior en concurso con lesiones personales, tras la denuncia interpuesta por la víctima, Tatiana Osorio González.

Igualmente, el Ejército abrió una investigación de manera interna al militar.

"Una vez se tuvo conocimiento de lo sucedido entre el suboficial y una soldado del Batallón Servicios N.° 7 Antonia Santos, el Centro de Familia Militar con el Dispensario de Oriente activó los protocolos establecidos brindándole atención médica oportuna a la soldado (Línea Púrpura)", reza comunicado.

De igual manera, las autoridades indicaron que se realizó la ruta de acompañamiento para instaurar la denuncia penal, ante la Fiscalía General de la Nación, con base en el dictamen entregado por Medicina Legal, de la mujer soldado, en la capital del Meta.

"Así mismo, se abrió indagación disciplinaria, de acuerdo a lo normando en la Ley 1862 de 2017. Normas de Conducta del Militar Colombiano", la cual se encuentra en etapa de instrucción, e igualmente se hará la compulsa de copias correspondiente, a la Justicia Penal Militar, en aras de actuar dentro del marco legal correspondiente".

Relato

De acuerdo con el relato de la víctima, identificada como como Tatiana Osorio, en días anteriores durante una formación, el sargento viceprimero Oswaldo Peñaranda Jiménez les había manifestado que "si una persona nos cae mal, no saludarla".

"Yo me encontraba realizando el aseo de alojamiento con mis compañeras, en ese momento ingresa la suboficial Femenina (cabo tercero) Vázquez Colorado María Alejandra al alojamiento llorando y nos dijo a todas que si podíamos decir lo que el señor sargento viceprimero Peñaranda Jiménez Oswaldo nos había dicho en una formación unos días antes, mis compañeras dijeron que no, para evitar inconvenientes con mi primero, yo le dije a mi cabo que yo sí no tenía problema", narró la soldado.