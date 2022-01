Karen Abudinen ampliará denuncia ante Corte Suprema contra congresistas que dicen 'Abudinear'

La exministra de las TIC Karen Abudinen, será escuchada este lunes 24 de enero por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tras su solicitud de una ampliación de denuncia contra la representante a la Cámara Katherine Miranda y León Fredy Muñoz.



“La diligencia se llevará a cabo de manera presencial sobre las 2 de la tarde de este lunes. Abudinen solicitó ampliar su denuncia luego de que la representante Katherine Miranda decidiera publicar unas vallas con el mensaje 'Que no nos abudineen el país', justificando que no aparecen los 70 mil millones de pesos y que más de 1.3 niños y niñas siguen sin internet, revelaron a RCN Radio fuentes cercanas a este proceso judicial.

La denuncia de Karen Abudinen señala que a través de redes sociales los congresistas utilizaron su apellido para compararlo con “conductas al margen de la ley” y nombra el hashtag “#LaPalabraDelAñoEs Adudinear, por demostrar cómo la clase política tradicional normaliza la corrupción y se burla de frente de la ciudadanía”.



En respuesta a la exministra, los dos congresistas rechazaron “la intimidación” que según ellos, quiere provocar Abudinen, tras interponer la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.



“Aquí la que tendría que estar investigada es usted, la moción de censura fue contra usted, el país la censuró a usted por dejar perder 70 mil millones de pesos que hoy tienen sin conectividad a los niños y a las niñas de la Colombia profunda, deje de ser descarada, a mí no me va a intimidar, voy a seguir de frente denunciando a los corruptos”, dijo León Fredy Muñoz.



Finalmente, Katherine Miranda aseguró que ”no me dejaré intimidar por usted, ni por ningún corrupto. Mi deber es hacer control político y cuidar los impuestos de todos los colombianos. Sin miedo, enfrentamos la corrupción. Ante la denuncia, le digo: En la Corte Suprema de Justicia nos vemos”, puntualizó.

Cabe destacar que Miranda, quien aspira repetir curul en el Congreso puso en marcha su campaña, en la que recordó el polémico verbo 'abudinear', el cual se popularizó después de que la RAE lo asociara con el verbo robar al ver que muchos internautas en Colombia lo usaban.

