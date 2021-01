La bitácora de la corrupción de Odebrecht de Otto Bula

El exsenador Otto Nicolás Bula continuó prendiendo el ventilador en medio de la audiencia de juicio que se adelanta contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, por las irregularidades que enmarcaron la Ruta del Sol II, específicamente la vía Ocaña – Gamarra.

Según reveló en medio de la audiencia que concluyó en la tarde de este jueves, él creó una bitácora en la que reseñó cada uno de los encuentros y acciones ilegales que se planearon y ejecutaron desde Odebrecht y en los que supuestamente participó Andrade.

Bula relató que tiene ‘pantallazos’ de las conversaciones vía WhatsApp, notas de voz y documentos que está dispuesto a entregar a la Fiscalía General de la Nación, como parte del preacuerdo que firmó y que solo hace dos meses, entró en vigencia.

El delegado de la Fiscalía le preguntó: “señor Otto también usted mencionó en varias oportunidades en el contrainterrogatorio, creo que fueron dos, que usted tenía una bitácora, ¿a qué se refería con eso?”.

Bula respondió: “yo no cumplía horario de trabajo en Odebrecht, si estaba disponible para cuando me dijeran que fuera o que hiciera algo, pero mi oficina era el celular, mi bitácora de trabajo era el celular, era la manera de demostrarle a Martorelli, que la respuesta que necesitaban, ya se la estaban gestionando con el señor Luis Fernando Andrade”.

Explicó además que: “por eso es que hay tanto ‘pantallazo’ de aquí para allá y de allá para acá; esa era mi bitácora y mi oficina de trabajo”.

El delegado de la Fiscalía, preguntó: “¿esos pantallazos eran el mecanismo con el que usted, le demostraba a las personas de Odebrecht sus gestiones?”.

Respondió el excongresista: “sí señor”.

Bula aseguró que todo lo que ha revelado en los últimos días, ha sido sin buscar un beneficio, pues no existe en este proceso principio de oportunidad.

“Yo tengo una matriz de colaboración, pero quiero decirle que no estoy buscando beneficio con ningún principio de oportunidad, estoy en este juicio porque desde que me aprobaron el preacuerdo y quedó en firme con lo del reintegro, estoy en disposición y he buscado el escenario y creo que el más indicado, es el judicial para que el país, empiece a saber toda la verdad de Odebrecht”, señaló.

Bula además dijo que tiene una matriz de colaboración gigante en la que aparecen involucrados más funcionarios del gobierno Santos y de otros contratos, en los que supuestamente se habrían registrado irregularidades y en los que aparentemente también estaría relacionado Andrade.