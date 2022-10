La brutal confesión del papá que asesinó a su hijo en Melgar: “No siento nada”

Su versión concuerda con la contada por Consuelo Rodríguez, la mamá del menor, en la que habla de una memoria USB que escondió en el baño de su vivienda.

“En ese video le decía que iba a matar al niño y luego me suicidaría (...) La llamé y le dije que buscara, que le advertí y no hizo caso, ahora ella también sería responsable”, explicó a los investigadores.

También dijo que después de asesinar a su hijo pasó tres horas junto al cuerpo, dando vueltas en la habitación del hotel que había escogido para cometer el atroz asesinato.

“Cuando lo asfixié fui al baño, pero no encontré con qué ahorcarme. Así que tomé 40 pastillas que llevaba en un frasco y que supuestamente eran fulminantes, pero no pasó nada”, agregó el sujeto en su confesión.

Lea también: Mamá del menor asesinado en Melgar dice que el pequeño amaba estar con su papá

Por último, el confeso asesino se mostró sin un ápice de sentimientos, ni buenos ni malos. Simplemente aseguró no sentir "nada".

"No siento nada. Cuando murió mi mamá no sentí nada. Cuando falleció mi papá tampoco (...) Ahora mismo no siento nada", se lee en el testimonio de Gabriel González, revelado por Semana.