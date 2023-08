La captura e imputación de cargos del hijo del presidente Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, ha generado gran revuelo político en Colombia, dado que se les imputan delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en medio de las acusaciones que indican que esos dineros podrían haber entrado a la campaña presidencial.

Esta investigación se dio por cuenta de las denuncias de la propia Day Vásquez, quien aseguró que el hijo del mandatario habría recibido dinero de exnarcotraficantes para la campaña "Petro Presidente", sin embargo, señaló que el ahora Presidente no estaría enterado de esta situación.

Según, Vásquez, Nicolás Petro supuestamente recibió dineros por parte del señalado exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro' y de El Turco Hilsaca.

Este viernes 4 de agosto, tras la audiencia en la que tanto la Fiscalía como el juez aceptaron el principio de oportunidad con Day Vásquez, tras comprometerse a revelar más información de su denuncia y los dineros, la exesposa del hijo del presidente quedó en libertad.

"La limitación de su derecho fundamental a la libertad se muestra mínima (...) Es una medida no privativa de la libertad: observe buena conducta, preséntese, no salga de Colombia, esté atenta al requerimiento, no vaya a reuniones políticas. Es una afectación mínima a su derecho fundamental a la libertad", indicó el juez 74 de Control de Garantías, Omar Beltrán Castillo.

Alait Freja, abogado de Day Vásquez ya había anticipado que su apoderada siempre ha colaborado, recordando que ella fue quien denunció a Nicolás Petro: "Mi apoderada ha colaborado, ella fue quien denunció, es distinto el caso de Nicolás Petro".

Freja ya había anticipado que la Fiscalía pediría una medida de aseguramiento no privativa de la libertad para Day Vásquez, por lo que la decisión de este jueves del juez solo ratifica lo dicho en la audiencia de imputación de cargos realizada el martes.

Day según las pruebas que presentó el Fiscal Mario Burgos Patiño, "sabía de la ilicitud de la entrada de dinero de su expareja y aun así participó del blanqueo".

Las denuncias de Day Vásquez

"Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento".

Vásquez también aseguró que Nicolás Petro primero recibió 200 millones de manos de Turco Hilsaca. "Le entregó primero 200 y, como a los diez u ocho días, le entregó otros 200".

La expareja del hijo del mandatario colombiano señala que también recibió dineros de otros empresarios para direccionarlos a la campaña 'Petro Presidente'. "De algunos empresarios de Cúcuta, no tengo los nombres ahora, y también este señor (Nicolás) recibió una camioneta, la Tahoe. Sí la recibió. Él dice que es alquilada".

Sin embargo, en otro aparte de la entrevista, Vásquez da a conocer que dicho dinero finalmente nunca llegó a la campaña del entonces candidato presidencial, Gustavo Petro.

“Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa”, dice que le manifestó Nicolás Petro. Dicho inmueble tendría un costo de 1.600 millones de pesos que estaba ubicado en Villa Campestre, Barranquilla, del cual sólo alcanzaron a entregar el 70% del valor final.