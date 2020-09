A la Corte Suprema no le corresponde tomar decisiones de carácter político: Rafael Nieto

De acuerdo con Nieto, "es un error pensar que porque un juez toma una decisión esta no es controvertible, aun cuando el propósito de esa decisión controvierta el papel de él como juez en un sistema democrático y de paso a la figura de la tutela y su propósito. Así que si el Gobierno logra adelantar este debate en realidad avanza políticamente".

Sin embargo señaló que el Gobierno, al decir que ya pidió perdón, asumió que le podían ordenar este tipo de acciones en el marco de una decisión de tutela.

No obstante, indicó que frente a la forma como se pronunció el ministro de Justicia y si esas declaraciones pueden considerarse que obedecen al fallo, indicó que "no tengo una posición de fondo porque no tengo claro si eso que hizo el Gobierno se puede entender como una solicitud de perdón en el marco de lo que se ordenó".

El abogado insistió en que "el debate es otro y no sólo es un debate de carácter jurídico es de carácter político", por lo que cuestionó si decisiones como las ordenadas por la Corte Suprema de Justicia "conviene a la democracia”.

“Es que hay un sistema de pesos y contrapesos, pero cuando el poder judicial no tiene la legitimidad democrática del voto, no tiene control político y además no tiene control judicial y el juez lo que hace es proyectar ideológica o políticamente su posición política, me parece que la discusión trasciende el marco de lo jurídico y del derecho en el estricto sentido que es una discusión de carácter político", señaló.

Nieto Loaiza indicó que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia “está asumiendo que los muertos se producen por acción judicial y es una asunción que no puede hacer un juez; y después presume que esos muertos y heridos fueron causados por la policía en un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, sin que esté probado, lo que lleva a una conclusión sin fundamento”.

Y advierte que, bajo ese entendido, “la Corte Constitucional sí puede hacer un examen a fondo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia”.