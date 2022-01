El fallecido Mauricio aseguró que al año conoció a una señora a quien le contó que le gustaba el mundo de la peluquería.

“Ella me consiguió el primer trabajo en una peluquería de unos amigos, que eran de la iglesia. El puesto que me consiguió era lavando pelo, o sea era como el auxiliar de la peluquería y para esa época, el auxiliar era la persona que hacía de todo; era el que servía el tinto, el que barría, el que trapeaba, el que abría y cerraba, era la persona que ayudaba con todo”, explicó.

Mauricio decía con orgullo lo feliz que se sentía de haber pasado por todos esos trabajos, porque aprendió a valorar lo que hacían sus empleados y a cuidar para que todo se mantuviera limpio.

“Para mí fue muy lindo haber pasado por ese puesto porque conocí el trabajo de todos, o sea conocí el trabajo de quien hace los servicios generales, de hacer el tinto y servirlo, de atender a las personas, de lavar los baños. De entender por qué uno debe cuidar los baños de cualquier establecimiento, porque es que, si uno no los cuida y los ensucia, hay personas que tienen que ir a limpiar”, manifestó.

“Yo respeto y cuido porque a mí me tocó hacer todo, lavar baños luego de que una persona entrara y no cuidara”, agregó.

Al mes de ser el “todero”, habló con el dueño del establecimiento y confesó que le dijo una pequeña mentira para que lo dejara iniciar en el mundo de la peluquería.

"Cuando pasó un mes de haber estado en eso, yo le dije al dueño -una de las pocas mentiras que he echado en mi vida- le dije al dueño que yo era peluquero, que yo sabía, aunque la persona que me llevó a ese puesto me llevó a la iglesia cristiana y ahí me pasó lo que las personas no creen. Me tocó el espíritu santo", dijo.

Desde entonces, Mauricio comenzó a crear su imperio, siendo el estilista de confianza de famosas como Carolina Cruz, Fanny Lu y Andrea Serna, entre otras.

Luego de ganar reconocimiento en Cali, este estilista viajó a Miami, donde estuvo un tiempo y regresó a Bogotá a abrir su propia peluquería.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues también tuvo varios quebrantos de salud.



Años atrás, Mauricio confesó que tuvo problemas con su tórax, por lo que le hicieron un trasplante y tuvo que permanecer más de tres meses en cama.