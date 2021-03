La JEP debe incorporar perspectiva de género en proceso judicial: Colombia Diversa

Sánchez dijo que esas organizaciones han reportado ante la JEP, casi un 30% de casos de violencia sexual.

"Se han presentado estos informes y no les han dado el tratamiento adecuado, están quedando en la impunidad", dijo Sánchez, al tiempo que agregó que la posición de la JEP es analizar esos hechos de manera transversal.

"Esto lo invisibiliza en la parte central del conflicto armado. No son hechos aislados en medio de la situación de violencia y por eso buscamos que se visualice la problemática y se implementen acciones", dijo Sánchez.

La directora de Colombia Diversa precisó que la Jurisdicción Especial para la Paz debe implementar una estrategia para que esto no quede impune.

"Deben pedirle a la Fiscalía información de víctimas de la población LGTBI y mujeres en el conflicto, para que verifiquen los casos y no queden impunes. Si se les pregunta a los investigados van a responder que no. Si no insistimos, puede que quede este tema ignorado y por eso el llamado que queremos hacer a la JEP", señaló.

Marcela Sánchez concluyó que "dentro de la JEP hay una comisión de género que debe ser escuchada y que el nivel central asuma este tema, no dejarlo en una sola comisión".