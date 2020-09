La JEP hará públicas las audiencias sobre reclutamiento de menores

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió hacer públicas las audiencias sobre los casos de reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado, que los victimarios, víctimas y testigos rinden ante ese tribunal especial, no obstante pueden existir situaciones especiales en las cuales se aplique la reserva sumarial.



La noticia se dio a conocer a través de un breve comunicado en el cual se indica que luego de "varios días de análisis, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP determinó que las versiones voluntarias solo serán reservadas cuando se presenten las situaciones precisamente señaladas en la ley".



La decisión, de momento, sólo aplica para el 'Caso 07', el cuál tiene que ver con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. En los últimos días el tema ha sido polémico entre varios sectores políticos por las recientes declaraciones de líderes y ex guerrilleros de las Farc ante el tribunal especial.



El magistrado relator del caso "consideró que no hay motivos para declarar la reserva de las versiones. En consecuencia, las versiones del Caso No. 07 serán públicas", según indica el comunicado de la JEP.



Según se conoció esta decisión no sólo aplica para las próximas versiones voluntarias, sino también para las que ya se rindieron ante el tribunal especial, cuyas relatorías serían de libre acceso a la opinión pública.