La Justicia absolvió a Esteban Ramos por el delito de cohecho

El Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente a Esteban Ramos, que desde hace más de tres años estaba en un lío con la justicia por haber comprado un tiquete aéreo a un fiscal que estaría en audiencia contra un presunto falso testigo en el proceso que se llevaba en contra de su papá, Luis Alfredo Ramos, el exgobernador de Antioquia que finalmente fue condenado por parapolítica en 2021.

En el 2016 Luis Alfredo Ramos tenía aún abierto el proceso en el que se le declaró culpable por haberse reunido con paramilitares en una finca de Bello, Antioquia, para gestionar ayudas políticas y dinero a cambio de que integrantes de las AUC tuvieran privilegios en la Ley de Justicia y Paz.

En medio de ese caso surgió Juan Carlos Araiza, un exparamilitar que había rendido testimonio en contra del exgobernador de Antioquia, y que era investigado por José Ignacio Umbarila, el fiscal tercero delegado del Grupo de Falsos Testigos.

Como este fiscal tenía problemas para desplazarse desde Pereira hacia Medellín, Esteban Ramos decidió comprarle un tiquete aéreo de manera particular, para que pudiera llegar a la audiencia. Así lo explicó el él mismo.

Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió no continuar con el proceso en contra de Esteban Ramos, por no haber ‘‘tipicidad’’, o sea que su conducta no figuraba dentro de la definición de un delito. Además de que se dijo que el monto que había sido entregado por el acusado, según este, ‘‘no era para nada más que para que el fiscal cumpliera con su función’’.

Anteriormente ya se había absuelto al fiscal José Ignacio Umbarila por el delito de cohecho, caso que se le había abierto por aceptar el tiquete aéreo que le había comprado Ramos, por ello es que posteriormente la Fiscalía pidió a la justicia que también se acabara con el proceso en contra del hijo del exgobernador.