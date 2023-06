Demanda contra la elección de la procuradora Margarita Cabello está estancada

RCN Radio conoció en primicia una recusación contra los magistrados Rocío Araújo y Luis Álvarez, que tendría enredada la discusión que pretende dar solución a la demanda presentada contra la elección de Margarita Cabello como procuradora general.

El argumento del accionante es que ambos magistrados habrían conocido con anticipación el proceso de elección, pues habrían hecho parte de la Sala Plena que ternó a los candidatos al cargo.

Lea además: Petro avaló extradición de alias ‘Boliqueso’, capo del 'Clan del Golfo'

"Porque al hacer parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en el trámite de elaboración de la terna de la cual se seleccionó a la procuradora general de la Nación, conocimos del proceso en 'instancia anterior'", resalta el documento de respuesta de los magistrados.

Sobre esto, Araújo y Álvarez rechazaron tajantemente la recusación propuesta por el accionante, pues consideraron que la situación cuestionada por un supuesto conocimiento no es un argumento porque la instancia previa mencionada no es de carácter judicial.

Más noticias: Robo en el norte de Bogotá: Ofrecen hasta $10 millones por información de delincuentes

"No puede entenderse como una instancia anterior, en tanto, la función que se ejerce en esta materia no es de carácter judicial, sino electoral, por lo que, no puede ser considerada como un grado jurisdiccional distinto", indican en el documento.

Este proceso debe ser resuelto por conjueces que decidan si aceptan o no los argumentos que pide apartar a Araújo y Álvarez de la discusión sobre la elección de la procuradora, pero desde que se presentó la recusación a principios de junio, no han podido conformar la sala.

Inicialmente, la Sección Quinta ya tenía seleccionados a las personas que deberían decidir sobre esa solicitud, pero el conjuez principal y uno de los suplentes decidieron abstenerse de participar de esa discusión, por lo que el magistrado ponente, Pedro Pablo Vanegas, ordenó que se realice un nuevo sorteo.

"El despacho advierte la necesidad de ordenar que por medio de la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se realice un nuevo sorteo para la designación de un (1) conjuez principal y uno (1) suplente", menciona el auto que ordenó el proceso.

También le puede interesar: Caso José Manuel Gnecco: Corte Suprema declara que la competencia la tendrá un juez de Bogotá

El tribunal deberá decidir pronto qué magistrados deben participar en la discusión sobre la elección de la procuradora, pues desde los primeros días de mayo ordenaron emitir sentencia anticipada y no han podido estudiar la ponencia por esta recusación que ha retrasado el proceso.