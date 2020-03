La reunión que tiene en aprietos al general Atehortúa en la Procuraduría

El pasado 19 de diciembre de 2019, el general Óscar Atheortúa citó a su despacho al oficial William Salamanca -investigador de los hechos de corrupción en la Policía Nacional.

En medio de la reunión le solicitó "sacar" al grupo de inteligencia con el que contaba en las investigaciones. Esa reunión es la piedra angular de la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría General al director de la Policía por su presunta participación en irregularidades con las obras de las casas fiscales de la Institución en el Tolima.

Según el extenso expediente del Ministerio Público, en esa reunión Atehortúa le pidió a Salamanca coordinar las investigaciones que adelantaba con el coronel Carlos Martínez.

Lo que ocurrió en dicho encuentro fue narrado por el propio general Salamanca así: "me pide que yo saque un grupo de la inteligencia de la Inspección General (…) que todas las coordinaciones que yo tenga con la inteligencia policial las lleve a cabo con el coronel Carlos Martínez”.

El oficial le dijo a la Procuraduría que esa solicitud le sorprendió: “yo pensé que estaba molestándome, jugando, le digo, perdón mi General (…) yo tengo solo tres policías que vienen desde el 2016 trabajando contra la corrupción (…) no me haga eso porque yo no confío en el coronel Martínez”.

La firma de Atehortúa aparece en el proyecto de vivienda cuestionado ubicado en el Centro Nacional de Operaciones (Cenop), ubicado en el municipio de San Luis (Tolima).

El origen de la investigación tiene relación por la construcción de 57 casas fiscales. Para la Procuraduría General, el entonces director del Fondo Rotatorio de la institución no tomó medidas para vigilar si la obra había sido ejecutada de forma adecuada.

El órgano de control disciplinario que la interventoría de la obra estuvo a cargo de la Universidad Distrital.