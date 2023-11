Este jueves, 09 de noviembre, estaba programada la audiencia en contra de la fiscal Angélica Monsalve, quien es investigada por el delito de concusión, por presuntamente, haber solicitado por un tercero 600 millones de pesos, con el fin de direccionar el caso de los vehículos blindados en la UNP.

Sin embargo, nuevamente la fiscal no asistió a la diligencia, tres minutos antes de que iniciara, es decir a las 3:57 de la tarde, la fiscal Monsalve envió un correo adjuntando una incapacidad médica, "Siendo las 4:22 p.m., se levanta la presente constancia secretarial informando que, no es posible realizar la presente diligencia de formulación de imputación, programada para el día de hoy a las 4:00 p.m., como quiera que no se hizo presente la indiciada, Dra. Angélica María Monsalve Gaviria, ni la defensa pública designada para el caso", se lee en el acto del juzgado.

En citaciones preliminares, la fiscal Monsalve no se ha presentado por diferentes motivos. La primera, la investigada no respondió llamadas ni correos y apagó el celular, en la segunda ocasión, envió un correo diciendo que no recibió la notificaron a tiempo por lo que no alcanzaba asistir a la diligencia.

Cabe mencionar que en la audiencia se le solicitó a la Fiscalía que pida a los jueces, aplicar la figura de la contumacia, es decir, indiciado rebelde que se niega a comparecer.

Monsalve, al parecer, habría pedido dinero a través de un tercero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho, hechos ocurridos en 2022.

Además, la Fiscalía tendría pruebas de que la tercera persona enviada por la fiscal Monsalve, no solo habría pedido dinero sino también habría advertido a los empresarios procesados en el caso de los vehículos blindados que serían imputados.