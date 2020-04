Las razones de la Corte para archivar la denuncia de los taurinos contra Petro

En el 2012, siendo alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego hizo dos intervenciones en la Plaza de Toros de la Santamaría que le costaron una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia.

El grupo de taurinos lo denunció, además; por abuso de función pública, fraude a resolución judicial o administrativa de política y prevaricato por acción.

Siete años después, la Corte Suprema archivó el proceso por falta de pruebas, pues indicó que Petro no se había podido demostrar que el exmandatario incurriera en alguna falla. .

#SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ se inhibe de abrir proceso penal al senador @petrogustavo por acciones que adelantó, como alcalde mayor, para desincentivar las corridas de toros en la Plaza La Santamaría de @Bogota

En el fallo, conocido por RCN Radio, se transcribieron las intervenciones del entonces alcalde. La primera fue el 7 de octubre en la que se refirió a las élites de la capital y la muerte de los animales:

“Las élites que han manejado este país tienen que comprender, y el pueblo en general tiene que comprender, que no nos podemos divertir alrededor de la muerte, que desde la misma manera que construimos diversión alrededor de la tortura y la muerte de los animales, terminamos construyendo una cultura, una permisibilidad, unas formas de gobierno y de poder que se divierten, que se construyen que se fortalecen y se mantienen alrededor de la tortura, de la sangre de la muerte de los seres humanos. Esta imbricación absoluta entre culturas de la muerte lleva siempre al Auschwitz y sí que la sociedad colombiana lo ha vivido en las últimas décadas”, señaló.

La segunda intervención, se hizo el 2 de noviembre de ese mismo año durante la premiación de las olimpiadas colegiales de Ajedrez en la Plaza de Toros la Santamaría:

“Como les duele a algunos que aquí en esta arena no esté la sangre, sino que este la vida y el saber, que aquí en esta arena no se aplauda por algo o alguien que muere, sino que se aplaude al que logró vencer en inteligencia, en el saber en el conocimiento. A algunos les duele que aquí no se aplauda al que por necesidad económica le toca matar un toro y, en cambio, si se aplauda a los niños y a las niñas que se han vuelto los dueños de la plaza la Santamaría”.

El fallo, además de concluir que Petro no incurrió en los delitos que insinuaron los demandantes, señala que tampoco comparó a los taurinos con los nazis, aunque indica que esa comparación “nació exclusivamente” del abogado que los representó.

“No es posible conocer a qué persona en concreto presuntamente se hacía referencia y menos que fuera posible que se pudiera determinar a un individuo en particular (…) esa presentación (comparar a los taurinos con los nazis), nació exclusivamente del abogado de los quejosos”, se señala en la sentencia.

La Corte detalló que las expresiones del entonces alcalde de Bogotá mostraban “su rechazo personal frente a la violencia en general, es decir, renegaba de una circunstancia hipotética sin referencia específica”.

De modo que lo que quería expresar Petro es que, si una sociedad convive con la muerte violenta de manera habitual, “podría llegar a repetir lo sucedido en el campos de concentración durante la segunda guerra mundial”.

En otro de los apartes señala que la denuncia fue extemporánea, es decir, que dejaron pasar más de un año para interponer el proceso en contra del exalcalde de Bogotá, dado a que las manifestaciones se hicieron en octubre y noviembre de 2012 y la denuncia se interpuso el 25 de agosto de 2014.

“Es claro que se está dentro de la causal de improcesabilidad (…) toda vez que transcurrido el tiempo mayor de un año, entre las manifestaciones que se consideran injuriosas por los quejosos y la radicación de la noticia criminal, plazo aquel máximo posible para presentar la respectiva querella”, se indica en la decisión.