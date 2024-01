Laura Sarabia niega haber ordenado practicar polígrafo a exniñera Marelbys Meza

Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, negó haber ordenado, como jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro, que fuera sometida a la prueba del polígrafo Marelbys Meza, ex niñera de su hijo.

Esta declaración la entregó Laura Sarabia previo al interrogatorio al que compareció ante una fiscal delegado Ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por las actuaciones irregulares que se cometieron al llevar a cabo esta prueba del polígrafo.

“Reitero no ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y la dignidad de las personas”, dijo Laura Sarabia.

Ante la Fiscalía Laura Sarabia insistirá en que fue víctima de un hurto en su lugar de residencia, en hechos que fueron denunciados el pasado 29 de enero.

De acuerdo con la denuncia se señala que el monto de los recursos hurtados ascenderían a los 7.000 dólares que se encontraban en un maletín.

“Como ciudadana y funcionaria pública soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”, indicó.

Así mismo, sostuvo: “Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”.

De igual forma, reveló que emprendió acciones legales contra aquellos que la han difamado y calumniado, cuyas acciones provocaron citaciones ante la Fiscalia el próximo 24 de enero.

“Confío en que una justicia recta y digna permita pasar esta página amarga, seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”, agregó.