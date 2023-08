Líder de barra de una barra de Nacional podría ir a la cárcel ¿Por qué?

Muchos recuerdan los desmanes y disturbios que se presentaron el 16 de abril pasado en el estadio Atanasio Girardot antes de un partido entre Atlético Nacional y América de Cali, el cual no se pudo disputar debido a la gravedad de la situación.

Pues ahora, cuatro meses después de esos hechos, el líder más visible de la barra de Atlético Nacional podría terminar en prisión por cuenta de estos hechos. Esta semana la Fiscalía pidió medida de aseguramiento en prisión contra Andrés Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur.

También están vinculados otros reconocidos líderes de la barra como Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño y Raúl Eduardo Martínez Hoyos). Los señalados, que no aceptaron los cargos, están sindicados de ser coautores de los delitos de incitar y promover acto delictivo agravado con daño en bien ajeno y público, que les daría una pena entre 120 y 240 meses de cárcel y una multa de 800 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes.

Por esos hechos, en su momento las autoridades hablaron de más de 80 personas lesionadas, y daños millonarios a las instalaciones del estadio en la zona sur.

De acuerdo con lo que ha expuesto la Fiscalía, según la investigación, lograron establecer que, los señalados, aunque no participaron directamente de los desmanes, sí instigaron a los miembros de la barra para “amenazar, lesionar, ejercer violencia contra servidor público y realizar daños en bien ajeno agravado”.

Según la Fiscalía, tras la negativa de Atlético Nacional a continuar proporcionando 500 boletas de cortesía a la barra, Muñoz habría convocado una reunión que desencadenó en las acciones de los aficionados que violentaron la seguridad para el partido.

“Muñoz tiene una reunión a las afueras del estadio con los líderes que siguen en esa jerarquía, a los que, de manera provocadora les cuenta lo que pasó y las consecuencias a lo que iba a llevar esto, faltando a la verdad”, señaló la fiscal Adriana Bonilla.

¿Quién es Felipe Muñoz, líder de LDS?

Felipe Muñoz es un graduado en sicología que se autodenomina empresario, ya que creo un emprendimiento de fabricación y diseño de ropa destinada al barrismo.

Según él mismo, es representante legal de un establecimiento comercial donde se vende ropa de Atlético Nacional; también asegura que es organizador de conciertos y creador de un museo con camisetas de Nacional, que le permite ser contratado por empresas privadas.

También hace parte de la banda de rock 'Tr3s de corazones', sin dejar de lado sus actividades con la barra. Además, se conoció en las últimas horas que tiene contratos con el actual gobierno de Medellín, hecho que el propio Muñoz corroboró.

Al respecto, dijo que ha firmado contratos, no solo con la administración del actual alcalde Daniel Quintero, sino también con otros gobernantes como Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez.

Esta no es la primera vez que Muñoz enfrenta un proceso judicial. En 2019 fue denunciado por su expareja, Milena Uribe por el delito de aborto inducido sin consentimiento. De acuerdo con las versiones de la mujer, él habría mezclado una bebida con una sustancia conocida como misoprostol con el objetivo de inducir al aborto.

Sin embargo, tas varios meses se llevó a cabo la lectura del fallo y el juez consideró que Felipe Muñoz era inocente y quedaba libre de culpa por el delito que era acusado.

“¡Soy inocente!. La justicia colombiana me acaba de absolver del delito por el que se me acusaba. Gracias a quienes me escribieron por su apoyo, respaldo y credibilidad, es un honor para mí contar con todos ustedes (...) Espero seguir construyendo sociedad junto a todos los que creen en mí y en mi trabajo, muchas gracias, un abrazo!”, afirmó en una publicación en sus redes sociales.

En cuanto al caso de los disturbios en el Atanasio, Muñoz sabrá si va a prisión o no este martes en horas de la tarde cuando se retome la audiencia virtual contra los cuatro integrantes de la barra Los del Sur.