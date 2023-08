Líderes de la barra Los del Sur del Atlético Nacional enfrentarán su proceso en libertad

El juzgado 40 penal municipal con función de control de garantías ordenó medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, contra los cuatro líderes de la barra Los del Sur, del club Atlético Nacional, imputados por el delito de instigación para delinquir agravado por los disturbios en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, el pasado 16 de abril.

Andrés Felipe Muñoz Lara, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, Raúl Eduardo Martínez Hoyos y Andrés Felipe Ospina Calle, tendrán prohibido asistir al estadio Atanasio Girardot, con ocasión de partidos del club Atlético Nacional; no podrán comunicarse con los directivos del club ni con otros miembros de la barra Los del Sur, con excepción de ellos mismos; tampoco podrán hacer uso de sus cuentas en redes sociales para tratar asuntos relativos a la hinchada.

Lea también: Fiscalía pidió cárcel para Felipe Muñoz líder de barra 'Los del Sur'

"Considera el despacho que estas medidas son suficientes para evitar un posible riesgo de obstrucción a la justicia", señaló el juez en la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento.

La fiscal Adriana Bonilla apeló la decisión del juez, en el sentido de haber descartado una medida privativa de la libertad contra Andrés Felipe Muñoz, considerado como máximo líder de Los del Sur.

Lea también: Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur, puede ir a la cárcel

"Se pueden incluir medidas no privativas, pero siempre que cumplan el juicio de suficiencia. Para impedir la obstrucción a la justicia y lograr proteger a las víctimas, no es suficiente una medida no privativa para este ciudadano Muñoz", argumentó la fiscal.

El abogado Ricardo Gaviria, apoderado de los directivos del club Atlético Nacional, acreditado como víctima en el proceso, también presentó recursos ante las medidas no privativas de la libertad que se eligieron en el caso. Y el abogado de Andrés Felipe Ospina también acudió a la segunda instancia por las medidas impuestas contra su cliente.