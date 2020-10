Los antecedentes a decisión de la Corte sobre existencia legal de las personas

Desde hace 25 años, la Corte Constitucional ha recibido demandas para tumbar tres artículos del Código Civil que establecen que el hombre es persona desde su nacimiento.

En otras palabras, esos artículos dicen que la vida legal de alguien empieza al momento de desprenderse de su madre y no desde su concepción.

La Corte ha sido clara, desde 1995, que la Constitución Política de Colombia no establece que la existencia legal de una persona inicie al momento de su concepción.

En la sentencia C-591 de 1995, la Corte rechazó la demanda dejando como está el Código Civil, diciendo que los derechos de una persona están suspendidos mientras se encuentra en el vientre de la madre.

“Desde el momento de su nacimiento, el hombre es persona, tiene personalidad jurídica (…) estén suspensos los derechos que le corresponderían, si hubiese nacido, ello obedece a razones de diverso orden: morales, de justicia, políticas”, señala esa sentencia.

Sin embargo, 21 años después, en la sentencia C- 327 de 2016 la Corte volvió a decir lo mismo, pero añadió que esa existencia legal no necesariamente vulnera la vida del bebé que no ha nacido.

“La determinación de la existencia legal de la persona, desde el nacimiento, no viola el deber de protección de la vida desde la concepción”, indicó el alto tribunal.

En esa sentencia, la Corte también añade que "una lectura sistemática del bloque de constitucionalidad indica que la vida prenatal no ostenta la titularidad del derecho a la vida y así la determinación de la existencia legal de la persona, desde el nacimiento, no viola esta garantía por lo que se encuentra ajustada a los parámetros constitucionales”.

Cuatro años después de esa última sentencia, la Corte vuelve a fallar en la decisión C-089 de 2020 pero esta vez no revisa de fondo, es decir, se está a lo resuelto en el pasado.

El abogado Germán Calderón España explicó que la Corte no encontró razones suficiente y válidas para cambiar lo que por años ha estado establecido.

“La demanda recaía en el mismo texto ya estudiado por la Corte y dijo que la existencia legal de la persona reconocida desde su nacimiento es totalmente constitucional, y dijo que la demanda no cumplía los requisitos mínimos de ley”, sostuvo el experto en derecho constitucional.

Cristina Rosero Arteaga, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos -organización que hace parte del movimiento Causa Justa-, dijo que la decisión de la Corte va acorde a la jurisprudencia y esta relacionada con el derecho al aborto en las tres causales permitidas desde 2006.

“No cabe ningún tipo de retroceso frente a los derechos sexuales y reproductivos y particularmente frente al derecho al aborto en Colombia”, dijo.

Sobre la despenalización del aborto, la Corte actualmente estudia tres demandas contra el artículo 122 del Código Penal que impone cárcel, de hasta cuatro años, para las mujeres y personas que lo practiquen por fuera de las tres causales permitidas.

Esas causales son cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, y en caso de violación.