Los audios que implican al funcionario de la Procuraduría en corrupción

Un nuevo caso de corrupción se destapó en la Procuraduría General de la Nación con la captura de Jesús Alejandro Garzón, acusado de exigir sumas millonarias a servidores públicos para resolver a favor procesos disciplinarios en su contra.

El escándalo se destapó luego de la denuncia del senador Richard Aguilar, quien aseguró que este funcionario, que trabajaba en el despacho del exprocurador Fernando Carrillo, le exigió 300 millones de pesos en diciembre de 2019 para favorecerlo en un proceso.

Vea también: "Ciudadanos tienen derecho a radicar tutelas”: respuesta de Corte a tutelatón por vacunas

En entrevista con La FM, el congresista del partido Cambio Radical confirmó que Jesús Alejando Garzón lo contactó para sobornarlo, señalando que en su caso el fallo era negativo y que si le daba el dinero podía cambiarlo.

Ahora Noticias RCN dio a conocer unos audios en los que se escucha aparentemente a Jesús Alejandro hablando con un mayor de la Policía.

“Usted sabe muy bien la situación mía. Ya pude ascender. Me devolvieron mi tiempo y al hacer la solicitud de los sueldos dejados de percibir no me los devolvieron (…) imagínate, para recuperar 30 millones de pesos me cobran 10” le dice el mayor de la Policía.

A lo que el funcionario de la Procuraduría le respondió: “Yo siento que se puede. Lo único es esperar que pase este tiempo porque de otra manera, pues digamos, se pone en fila”.

Luego se conoció otra conversación telefónica en la que Garzón habla con una mujer, aparentemente abogada encargada de este tema, a quien le dice que le cobre 5 millones de pesos por resolver el caso.

Lea también: En el Senado exigirán al Gobierno revelar fechas y precio de la vacunación

“Hay un muchacho que presentó una solicitud de revocatoria de una sanción que interpuso. Era absolutamente justo lo que pedía, entonces yo se la decreté (…) quedé con él de hablar mañana y le voy a decir: mire, ella no le va a cobrar 10 pero sí le va a cobrar cinco y es más rápido que lo otro”, se escucha en la conversación.

Además ese medio reveló una carta que este funcionario habría enviado al viceprocurador en la que argumenta que fue suplantado para ese delito, negando que lo haya cometido, y señaló que estuvo hospitalizado 14 días por covid-19, en delicado estado de salud.

Al parecer su situación crítica de salud fue la que demoró el proceso de captura, sin embargo, al momento de la detención, en su domicilio en el norte de Bogotá, se ve al funcionario que está conectado a una bala de oxígeno.