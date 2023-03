Los duros relatos de mujeres abusadas por entrenador de equipo femenino de fútbol

Hace algunos meses se hicieron oficiales unas denuncias de acoso y abuso sexual por parte de Pedro y Sebastián Rodríguez. Ellos son director y segundo responsable, además de entrenador, de la escuela de fútbol femenino conocida como ‘Club Deportivo Besser’, con amplia trayectoria en la formación de mujeres futbolistas, como el caso de la internacional Leicy Santos.

RCN Radio conoció el caso de 4 mujeres afectadas que hicieron su denuncia formal ante la fiscalía contra Pedro y Sebastián Rodríguez. Para el caso de las denuncias contra Pedro Rodríguez, pudimos hablar con dos de las denunciantes quienes entregaron sus testimonios sobre lo ocurrido. Por petición de ambas, guardamos su identidad.

“Yo allá era solamente jugadora. Yo ingresé en el 2011-2012 para comenzar a entrenar el deporte fútbol que es en el que ellos se caracterizan. Para ese entonces yo tenía 13 años, en la escuela duré hasta cuando cumplí 18 años porque terminé mi vida de bachillerato tuve un año que no estudié sino estuve laborando y entrenando porque la idea era salir a jugar al extranjero, pero por diferentes motivos no se logró”, dijo a RCN radio una de las víctimas.

“Yo llegué más o menos en el año 2011 como jugadora, empecé mi proceso deportivo en el club duré un año y medio entrenando con ellos, en ese momento no tuve ningún inconveniente ya luego fue cuando me vincule como entrenadora, porque después de estudiar llegué a la escuela para entrenar la categoría masculina que se abrió, yo comencé con esta categoría y ahí comenzaron los acosos por parte de Pedro”, dijo otra de las víctimas.

Abusadas por Pedro Rodríguez, estas dos mujeres llegaron a la escuela con la ilusión de convertirse en referentes del futbol femenino en Colombia, pero su realidad fue otra. Rodríguez se ganó la confianza de ellas, sus familias y terminaron siendo sus víctimas.

Estas dos mujeres confirmaron que en un primer momento fueron victimas de tocamientos por parte de Rodríguez, pero la situación llegó al abuso cuando aprovechándose de su posición como directivo, las llevó una residencia en contra de su voluntad y terminó abusándolas sexualmente.

“Pedro había dirigido en el 2008 a la selección Colombia Sub 17 que fue campeona de los sudamericanos y Juan Carlos Sarria también estaba en esa escuela, por eso al tener estos entrenadores la escuela se hizo muy fuerte información de Fútbol Femenino”, explicó la primera víctima.

En un primer momento, las mujeres decidieron no denunciar por miedo a represalias contras ellas y hasta sus familias. Sin embargo, en los últimos años han aumentado las denuncias de abusos y acoso contra mujeres por parte de Pedro Rodríguez y su hijo.

“Ellos ejercen cierta influencia sobre nosotras, se gana la confianza de las personas de su núcleo familiar tanto así que le brindan confianza a todos. En el momento en el que yo era jugadora mis papás tenían confianza plena en que estaba en un buen lugar y confiaban en ellos, no había ningún inconveniente de sí ellos me llevaban a algún partido, me acercaban a la casa porque ellos se encargaban de hacer eso y usaban esa misma influencia para acercarse a las jugadoras”, explicó la segunda víctima.

Sebastián Rodríguez también es acusado por abuso sexual

En 2022 se conocieron los casos de dos menores de edad, que en esta oportunidad habrían sido abusadas por Sebastián Rodríguez, hijo de Pedro. Las niñas, que ingresaron a la escuela con 10 y 11 años, fueron víctimas de este hombre que se desempeñaba como entrenador..

Fueron casi tres años de llamadas, chats, intercambio de fotografías y contactos físicos, que habría cometido Sebastián Rodríguez contra estas deportistas que después de denunciar sus casos ante Fiscalía fueron desafectadas del proyecto de selección femenina sub-17 al que pertenecían.

Estos 4 casos tienen denuncia formal ante la Fiscalía, pero ninguno de los procesos ha tenido una conclusión o una decisión final ante los sindicadosm, que además siguen trabajando en la escuela de fútbol femenino.

Una vez fueron notificados, Pedro y Sebastián Rodríguez de las denuncias en Fiscalía, la escuela de formación suspendió sus actividades. Pocos meses después regresaron a sus labores bajo el nombre de ‘Immer Besten’.

Al preguntar en Cámara y Comercio por este nuevo nombre, confirman que no existe y lo que se pudo constatar es que los sindicados operan con la razón social ‘Besser Internacional SAS’ con NIT 900.992.378-9.

Con esta inscripción han logrado seguir participando en diferentes torneos de fútbol aficionado y acercándose a muchas más niñas que podrían ser nuevas víctimas, por lo que el clamor de las denunciantes es buscar que estos dos hombres no puedan estar cercar al fútbol femenino de formación.

Finalmente, los padres de las menores abusadas han tenido una serie de reuniones con entes del fútbol colombiano como Wilson Ruiz de la Comisión de ética de la Federación Colombiana de Fútbol, para exponer el caso y también buscar celeridad de las denuncias que hay ante Fiscalía.