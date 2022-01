Luis Alfonso Colmenares respondió a fiscal Barbosa por caso de Mauricio Leal: “No sea payaso”

Luis Alfonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, se pronunció ante las declaraciones que dio el fiscal general de la nacional, Francisco Barbosa por el asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre.

Colmenares usó sus redes sociales para mostrar su molestia, debido a que Barbosa afirmó que hubiera podido resolver el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares en 20 días.

Por su parte, Colmenares indignado, dijo que “le digo al fiscal Barbosa, que no sea payaso. A venir ahora a posar de eficiente cuando la ineficiencia le ha ganado la partida. La corrupción nos tapa a todos. El caso de Luis no lo hubiera resuelto usted en 20 días. ¿Por qué no le pregunta a los agentes del CTI que intervinieron en el caso por qué se pusieron del lado de los victimarios y no de nosotros las víctimas?”.

“Explíqueme, ¿por qué la Fiscalía no intervino en el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia si lo que se evidenció fue precisamente la tesis de la Fiscalía en el Tribunal? No sea payaso, fiscal Barbosa”, agregó.

Y es que Colmenares cuestionó la actuación de la organización en medio del caso de su hijo, Luis Andrés Colmenares que fallecido en 2010 y cuyo caso fue utilizado como ejemplo 11 años después.

Por último, afirmó “Sus inferencias sin fundamento desprestigian el dolor de mi familia en el caso de mi hijo. SIN VERGÜENZA, RESPETE A MI FAMILIA. ¡Deje de buscar mérito donde no lo tiene!”.