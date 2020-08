Luis Gustavo Moreno prendió el ventilador sobre red de corrupción en la Corte

El exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, declaró en el juicio que se adelanta contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por el escándalo de corrupción judicial denominado como el ‘cartel de la toga’.

Moreno prendió el ventilador revelando los detalles de cómo funcionaba la empresa criminal que habría alterado fallos a cambio de sobornos y qué papel determinante jugaba el exmagistrado Ricaurte, en dicha organización.

“Era una garantía que estuviera bajo el manto protector del doctor Ricaurte (...) bajo esa línea de la oficina, del grupo, de esta organización y eso les permitía tener la tranquilidad, por ejemplo, en los casos que se adelantaban en el despacho del doctor Gustavo Malo que, a pesar de que hubiera evidencia o a pesar que existiera un funcionario instruyendo y que se tuviera esa convicción, no se iba a tomar una decisión que los afectara; de esa forma se beneficiaron las personas que se acercaron de diferentes formas a la organización”, reveló.

Lea además: Así funcionará la nueva cuarentena en siete localidades de Bogotá

Ante el juez 10 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Moreno compareció a través de videoconferencia, tras acudir con el uniforme de la cárcel de Carolina del Norte en Estados Unidos, donde permanece privado de la libertad.

Luciendo al principio de la diligencia un tapabocas, empezó a declarar como testigo clave en una audiencia que había sido aplazada, en reiteradas oportunidades, por las dificultades de la emergencia generada por el coronavirus pero también por las dificultades en la conexión virtual.

Lea también: Aeropuerto El Dorado volverá a funcionar a partir del 1 de septiembre

¿Cómo operaba?

Moreno calificó el ‘cartel de la toga’ como un episodio de corrupción simple que no tenía una infraestructura montada.

Al mismo tiempo, explicó ante el juez, cómo funcionaba la organización. “Se le trataba dar una apariencia de legalidad que pareciera una asesoría jurídica, una actuación judicial, esto no era una corrupción sofisticada como la de Odebrecht o del sistema financiero, esto era vil corrupción (…)”, dijo.

El exfiscal anticorrupción se preguntó: “¿dónde está el famoso concepto del doctor Ashton, dónde está ofrecido un contrato de prestación de servicios, dónde está un cheque girado? –eso no existe -, aquí se estaban pagando unos sobornos, unos actos de corrupción, las cosas hay que llamarlas así (…)”, indicó Moreno.

Reconoció que en su momento, fueron retirados varios funcionarios por considerarlos de alto riesgo para la red de sobornos judiciales, por dejar mucha evidencia que podía dejarlos al descubierto.

“En su momento se sacaron funcionarios de la función pública porque eran peligrosos, porque hay evidencia que nos comprometían y si seguían contratando de esa forma y pues, obviamente, con el paso del tiempo, íbamos a estar más comprometidos”, sostuvo.

Lea acá: Secretaría de Salud advierte por falta de monitores para camas UCI de Bogotá

Leónidas Bustos

Sobre el exmagistrado, a quien según la investigación de la Fiscalía llamaba 'papá', por todo lo que le había aportado a su vida como abogado, dijo que no actuaba como juez sino como defensor.

“Por ejemplo, los casos que nos convocan a este juicio no eran de su despacho, él estaba comprometido a ponerse la toga pero hacerse latigar por defender las posiciones, de fungir más de abogado de los abogados, que de juez”, reveló.

Aseguró que quienes pagaron sobornos, no son víctimas, sino delincuentes. “Aquí no se pueden hacer pasar por víctimas, aquí no hay víctimas, las personas que se beneficiaron eran y son delincuentes”, afirmó Moreno.

“Habían funcionarios que en su labor jurisdiccional, a través de las investigaciones o por modio de las evidencias y de esos procesos, estaban convencidos de que se debían tomar ciertas decisiones y lo que hizo la organización fue tratar de favorecer, de tener dos códigos penales, de procedimiento o de aptitudes si se quiere, frente a lo que eran protegidos o clientes si se puede utilizar el término”, afirmó.

Moreno aseguró que se arrepiente de haber hecho parte del ‘cartel de la toga’. “Hago un paréntesis para hablar de los procesos de forma descarnada, porque no existe otra forma de contarlo. Lamento lo que estoy contando por mis padres, lo lamento por mi hija, por mis amigos, por mí, porque no me preparé como abogado para llevar este uniforme de preso, de recluso (…)”, dijo.

El exfiscal aseguró que todos los clientes de la organización cometieron delitos y no eran inocentes. “Debo decirle, señor juez, que sí teníamos una organización que favorecía delincuentes, que tenían evidencias en esos procesos que ellos eran culpables, no eran inocentes”.

Le puede interesar: Inseguridad en Usaquén: Se inició plan de choque en la localidad

También señaló que el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía y los exsenadores, Álvaro Ashton y Musa Besaile, no fueron hostigados para pagar sobornos a cambio de fallos judiciales favorables.

“No era que el doctor Ricaurte los estuviera persiguiendo, no era que el doctor Leónidas y Gustavo Malo u Gustavo Moreno, los estuviera persiguiendo, había evidencia de otros funcionarios que llegaban a la conclusión de que tenían que tomarse esas decisiones, y estas personas se beneficiaron de esa organización para que no se dieran las mismas, de acuerdo al derecho o no fueras tomadas o también para tener la garantía que, a futuro, no fueran afectados de la Sala de Casación Penal o de la Fiscalía delegada ante la Corte”, apuntó.