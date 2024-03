La renuncia

Chaverra señaló que la Corte no hizo pronunciamiento sobre aceptación de renuncia o no de la renuncia de Pérez que "nosotros no partimos de precedentes. Nosotros hicimos una deliberación consciente, razonada, lógica, jurídica a partir del conocimiento que tenemos como magistrado del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria”.

"De manera que se consideró que la presentación de una renuncia a diez minutos de iniciar la sala plena extraordinaria para elegir la nueva fiscal general de la Nación era absolutamente inane, por cuanto ya el proceso de consolidación de la terna estaba determinado", insistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Chaverra señaló que, por mandato de la Ley Estatutaria, a partir del momento en que se le notifique la decisión deberá, dentro de los ocho días siguientes, aceptar la elección y en los 20 días presentar los documentos para confirmar la elección.

Después de eso, tiene 15 días para posesionarse ante el presidente Gustavo Petro. Chaverra dijo que este es un procedimiento “breve” y que “aspira” a que el próximo 21 de marzo se pueda realizar la confirmación y lo que sigue sería la posesión ante el presidente.

De los detalles, se conoce que solo hubo una ronda de votación. En la primera ronda Luz Adriana Camargo obtuvo los 18 votos. "Es una elección absolutamente sujeta a nuestros reglamentos. Se surtió la elección legalmente" precisó Chaverra.