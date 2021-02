Madres de menores reclutados a la fuerza advierten que siguen desaparecidos

Víctimas entregaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe llamado ‘Raptado de los brazos de su madre: Relatos de reclutamiento y utilización de niñas y niños desde los ojos de sus madres, hermanos, hermanas y padres en proceso de búsqueda’.

Ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un grupo de víctimas con el apoyo de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), entregaron el informe en el que se advierte que las víctimas del reclutamiento forzado eran menores que oscilaban entre 13 y 17 años.

De manera virtual se realizó la entrega del informe que hace parte de una investigación que reveló que nueve menores fueron reclutados por las extintas Farc en los departamentos de Córdoba, Caquetá, Cundinamarca, Caldas, Guaviare, Meta y Putumayo.

Los hechos ocurrieron entre 1979 a 2012, sin embargo hoy todos siguen desaparecidos.

Un video en memoria de los nueve niños, niñas y adolescentes que desaparecieron tras ser reclutados, se inició la entrega del informe

Las historias de los menores fueron narradas por sus madres, padres, hermanas y hermanos, que están en medio del proceso de acreditación como como víctimas en el Caso 07 de la JEP, sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado colombiano.

“Queremos encontrar a nuestro hermano, aunque sean los restos, para poder sepultarlo dignamente”, señaló Pedro, hermano de Carlos un joven indígena que fue reclutado siendo un niño al sur del país.

Al mismo tiempo dijo que es preocupante que esta práctica de guerra no haya terminado.

“Los grupos están aprovechando este momento de pobreza para llevarse a los niños y nosotros estamos en el medio… No sé manejar un arma pero perdí un hermano. No sé manejar un arma pero tuve que salir desplazado. No sé manejar un arma pero tuve mucho miedo”, dijo.

Los testimonios y la investigación serán contratados con las 15 versiones que han entregado los comparecientes que están vinculados ante la JEP.

Por este caso se han acreditado a 167 víctimas.