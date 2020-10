Magistrado que salvó su voto en el caso Uribe plantea que lo actuado por la Corte debe mantenerse

De todas maneras, el magistrado afirma que en el caso no existe, ni existió un conflicto de competencias sobre el régimen legal en el proceso contra el expresidente.

El argumento se basa en que la Fiscalía y la Juez concordaron siempre en que la investigación debía adelantarse bajo el nuevo sistema penal acusatorio (ley 906) dado a que Uribe había renunciado a su fuero.

Lo que sucedió en este caso, según lo planeta el magistrado es: “un repudio o rechazo del juez para asumir el conocimiento del caso, o el reclamo para sí, en aras de considerar que es él quien debe conocerlo”.

Lo que explicó el Magistrado es que los conflictos de competencia surgen cuando el juez considera que no le corresponde conocer de un asunto, porque a su juicio esa controversia debe asumirla otro juez, o cuando más de un juez considera que le corresponde conocer del mismo asunto.

“Ni lo uno ni lo otro se ha presentado, en tanto no solo el Fiscal Coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sino también la juez con control de garantías, que conoce de la solicitud de libertad del procesado, admite en forma expresa, tajante y categórica tener la respectiva competencia”, dice.

De otro lado, para el magistrado Botero ese supuesto conflicto de competencias no le correspondía resolverlo a la Corte Suprema, sino a un juez ordinario superior, porque según el Magistrado, la Fiscalía no hace parte de la jurisdicción ordinaria.

“La competencia debe dirimirla el superior jerárquico funcional de la Juez de control de Garantías (…) si la Fiscalía no hace parte de la jurisdicción ordinaria, no existe duda alguna que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para dirimir este conflicto por no tratarse de una colisión suscitada al interior de nuestra jurisdicción ordinaria”, concluye.