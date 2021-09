Magistrados de la JEP no serán investigados por excluir al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo

Los magistrados que componen la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no serán investigados por excluir el sometimiento del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión por concertarse con los paramilitares para asesinar al excontralor departamental, Alberto Enrique Flórez Ramírez en octubre de 2003.

Tras tocar las puertas de esta justicia transicional como tercero civil se ordenó que el caso de Suárez Corzo pasara nuevamente a la justicia ordinaria puesto que no cumplía con los requisitos exigidos. Debido a esto el expediente fuera conocido por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

A Suárez Corzo no le gustó para nada esta decisión y radicó una queja contra los magistrados indicando que su caso no podía pasar a conocimiento de ejecución de penas puesto que su condena no estaba ejecutoriada.