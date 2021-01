Mamá de Sergio Urrego advierte que el caso va a prescribir por “maniobras dilatorias”

Alba Lucía Reyes, madre de Sergio Urrego -el joven que se quitó la vida en un caso de aparente acoso escolar y discriminación por su orientación sexual-, reveló en RCN Radio que el proceso que se adelanta contra la ex rectora del colegio Gimnasio Campestre Azucena Castillo, podría prescribir el próximo mes de abril por aparentes maniobras dilatorias de la defensa.

Azucena Castillo es procesada por su presunta participación en los delitos de ocultamiento de pruebas y falsa denuncia.

El suicidio de Urrego se registró el 4 de agosto de 2014 en el centro comercial Titán Plaza, luego de haber sido víctima de agresiones psicológicas en el colegio Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá, según las denuncias.

Reyes advirtió que luego de seis años, el proceso continúa afectado por los aplazamientos, suspensiones y demoras de las audiencias. Manifestó que “el caso de mi hijo Sergio Urrego va a precluir por las maniobras dilatorias de la defensa”.

Este martes nuevamente se suspendió la audiencia en la que la mamá de la víctima sería testigo dentro del juicio que se adelanta contra Castillo.

“Ya han pasado seis años, ya perdí la cuenta de cuantas audiencias se han aplazado por por las maniobras dilatorias; hace un año hicimos una protesta por lo mismo y ahora estamos igual”.

Añadió que le preocupa porque “el caso está a punto de prescribir en el mes de abril; hoy iba a ser testigo y ayer estuve todo el día en preparación del juicio. Eso significa para mí, como víctima un desgaste emocional y físico”.

Añadió en RCN Radio que “yo lo único que quiero es que esto termine de manera clara y transparente, yo no pido más (...) Hoy se presenta el juez diciendo que habían enviado un correo donde ellos (defensa), manifiestan que el abogado principal es esposo de la suplente cosa que no sabíamos y adicional a eso que es positivo para covid - 19 y que, por eso, ella no puede presentarse a la audiencia”.

Reyes manifestó que no es justo que nuevamente se suspenda la diligencia, cuando la abogada no está enferma y, por ello, el proceso continúa dilatándose.

“Esto no tiene nombre, tanto la Fiscalía como mi abogado y el representante del Ministerio Público consideraron esto como una artimaña para retrasar el proceso”.

También dijo que la defensa de Azucena Castillo “ha actuado de mala fe y aunque el juez no me quería dejar intervenir, yo hablé y pedí que se respeten los tiempos y se acate lo que dice el código de procedimiento penal”.

Precisó que el juez 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, convoca a audiencias con varios meses de diferencia y que eso, también afecta el proceso.

“Sabiendo que el caso va a precluir ha dado fechas de un mes, dos meses y estoy cansada que me digan que no hable, que no diga porque al juez le molesta (...) Si el caso va a precluir, no me voy a quedar callada porque la Corte me permitió hablar con mi dijo y los derechos de mi hijo, se los siguen vulnerando”, afirmó.

A través de RCN Radio, le envió un mensaje a los abogados de la defensa de la ex rectora del colegio en el que estudió Urrego: “Actúen de manera transparente. A mí lo único que me interesa es que las audiencias se hagan, que no actúen de mala fe, que lo hagan a conciencia; es un caso emblemático para el país, para la defensa de los niños, niñas y jóvenes de Colombia”.

Reyes dijo también que durante seis años ha luchado por defender el nombre de su hijo pero en ese camino ha sido maltratada.

“En el nombre de mi hijo he sido maltratada y revictimizada, han sido demasiadas maniobras. Yo sé que existe un código reglamentario para cuando esto ocurre en medio de las audiencias y que la Corte Constitucional ha emanado varias sentencias; he llegado a varias instancias y todas han salido a favor del caso de Sergio, pero es fundamental que como madre tenga los mismos derechos”.

Finalmente, dijo que si las audiencias siguen siendo suspendidas o aplazadas, el caso contra la exrectora Azucena Castillo, prescribirá y su lucha habrá sido infructuosa.

Pruebas de la Fiscalía

Evidencias testimoniales y documentales recopiló la Fiscalía General de la Nación que, además, fortalecen la teoría del caso sobre las posibles causas que generaron que el menor tomara la decisión de quitarse la vida.

De igual forma, también se cuenta con las declaraciones de las personas que integraban el círculo más cercano a Urrego, para la época de los hechos.

Dichos relatos permitieron definir en qué circunstancias emocionales permaneció mientras, aparentemente, era acosado y discriminado por su condición sexual.

La falsa denuncia de acoso sexual que habría sido impulsada por la ex rectora e interpuesta por los padres de un compañero de Urrego, según la representante de la Fiscalía, habría generado una fuerte depresión en la víctima.

En su momento, la Fiscal aseguró que “esa falsa denuncia lo tenía atormentado. En esas cartas, él argumenta que el detonante fue la visita que le realizara la funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Esa fue la denuncia que presentó la señora rectora del colegio Azucena Castillo”.