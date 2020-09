El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso respondió a la carta enviada por el exministro Álvaro Leyva, en la que le pidió a él y a Rodrigo Londoño, 'Timochencko', que acudan a la Comisión de la Verdad para que narren los episodios ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano.

De acuerdo con Mancuso, "Colombia no conoce la verdad, porque no hubo ni existe interés político de que esto ocurriera ni ocurra, se rasgan las vestiduras exigiendo verdad, pero hipócritamente se impide la reconstrucción de la misma, se instrumentaliza la justicia como forma de venganza, el proceso de Justicia y Paz terminó siendo peor que un proceso ordinario".

Recordó que durante el mismo tiempo, la transicionalidad brilla por su ausencia, esto no quiere decir tampoco que no ha sido exitosa en diferentes aspectos, pero insuficiente debido a la misma estructuración de la Ley 975 de 2005, todo en contra de los derechos de las víctimas, puesto que es el mismo Estado colombiano el que las está revictimizando, tal y como lo advertí desde un principio de forma pública".

Asimismo, mencionó que en los encuentros cara a cara con las víctimas, "comprendimos el dolor causado a millones de personas en más de 50 años de conflicto, yo también fui responsable, no fue fácil, ver ese dolor en las madres viudas, hijos huérfanos (...) han sido tortuosos para mí, pero suficientes para no justificar nuestros crímenes, sino para aceptar humildemente lo equivocados que estábamos y asumir nuestra responsabilidad".

En el documento, Mancuso reitera que ha denunciado "que situaciones ajenas a nuestra voluntad no han permitido que se conozca la verdad, esa es una realidad histórica, recuerdo cuando denuncié públicamente el rearme de algunos desmovilizados y me llamaron mentiroso, cuando confesé que el 35% miembros del Congreso eran personas apoyadas por las AUC y me trataron de loco".

Incluso, destaca que "relaté cómo colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez, subdirector del DAS, "quien tuvo responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, de Pedro Juan Moreno, amigo personal y secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, fueron personas muy cercanas con las AUC".

Mancuso explicó que "también narré lo referente a algunas situaciones que se presentaron con el mismo presidente Uribe y a pesar de todo esto, sumado a otras situaciones perpetradas en contra nuestra, seguimos y seguiremos honrando nuestro compromiso con las víctimas y la verdad".

En la carta enviada por Leyva hace dos semanas desde Madrid (España), el exministro les agradeció que “hayan aceptado conversar, después de haberles insinuado que procedieran a dar ese paso dirigido a reconocer la necesidad de exponer la verdad de lo ocurrido durante décadas de conflicto armado interno”.