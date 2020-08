El abogado Jaime Paerez, defensor de Salvatore Mancuso aseguró que si el exjefe paramilitar es extraditado y recluido en una cárcel en Colombia podría ser asesinado.

“Aquí no hay seguridad para Salvatore Mancuso, si él llega a una cárcel no nos queda la menor duda de que lo van a torturar y lo van a asesinar, no sólo para que no hable, sino para que cambie lo que ha declarado”, indicó el abogado Paerez.

Asimismo, insistió que Mancuso no cuenta con garantías judiciales, ni de seguridad en el país y por ello, está a la espera de que las autoridades de Migración de los Estados Unidos acojan la petición de la defensa y el excabecilla de las extintas autodefensas sea deportado a Italia.

En contexto: José Miguel Vivanco urge para que se agilice la extradición de Mancuso

“Son temores reales, no podemos olvidar que con las declaraciones de Salvatore Mancuso se condenaron a más de 50 personas de connotación nacional, esa es una realidad, que él ayudó a esclarecer muchas verdades que muchas personas no querían que se conocieran”, dijo Paerez.

También señaló que, “no podemos olvidar que, a las víctimas y a las autoridades de Colombia, Salvatore Mancuso les interesa más vivo que muerto”.

La reciente solicitud de la defensa de deportación a Italia se argumenta en que Salvatore Mancuso lleva más de 145 días detenido provisionalmente, pese a haber recuperado la libertad tras pagar la condena ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico.

Según el recurso judicial, una vez que una persona salió de prisión por pena cumplida, sólo podría permanecer 90 días detenida en una cárcel de paso y posteriormente se debería cumplir con el trámite de la deportación.

Lea también: "Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo": abogado Jaime Granados

Entretanto, el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Justicia y Paz resolvió un recurso de apelación y dictó orden de captura, con fines de extradición, en contra de Mancuso.

Los magistrados Alexandra Valencia Molina, Álvaro Fernando Moncayo Guzmán y Oher Hadith Hernández Roa, solicitaron al Ministerio de Justicia adelantar los trámites correspondientes para hacer efectiva esta captura con fines de extradición.

“La necesidad de librar orden de captura se entiende, en los términos del artículo 296 del Código de Procedimiento Penal colombiano, en virtud al riesgo de no comparecencia del postulado al proceso transicional de Justicia y Paz”, señaló el fallo.

Lea también: Mancuso pide perdón a víctimas y reitera colaboración con la justicia

El Tribunal revocó la decisión de primera instancia, emitida el 25 de noviembre de 2019 por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las salas de Justicia y Paz, de concederle la libertad a prueba, bajo el argumento de que Mancuso completó, de manera efectiva, los 8 años de prisión contemplados en el marco de esa justicia transicional.

En la actualidad Mancuso permanece recluido temporalmente en una cárcel en el estado de Georgia en Estados Unidos, donde permanece a la espera de que se resuelva su futuro judicial tras pagar una condena en ese país por cargos de narcotráfico.