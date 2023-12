Mancuso responde a militares (r) por críticas a su aceptación en la JEP

Más noticias: Militares retirados rechazan trato de la JEP a Mancuso

Para Mancuso, "las proclamas de inocencia y las acusaciones de calumnia que recibo de expresidentes y exfuncionarios solo subrayan su negación frente a una colaboración manifiesta con las AUC, tanto en lo operativo como en lo financiero y político. Durante años compramos el poder político y militar, lo que los hace cómplices, o por negligencia, de la expansión y el poder de las autodefensas en el país".

El exjefe de los paramilitares indicó además en la comunicación que "es ese mismo poder político que ahora se muestra indignado, que se rasga las vestiduras junto a unas fuerzas militares que se vieron acorraladas, los que dieron origen y alimentaron el fenómeno paramilitar y de autodefensas en nuestros territorios".

"Comunico a la opinión pública que he decido apelar el fallo de la JEP. Esta apelación surge, no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa sino como un debate profundo dolor sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos".