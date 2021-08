Mancuso reveló que las Convivir fueron clave para extender los grupos paramilitares por Colombia

Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, reiteró que el Estado, a través del Ejército Nacional lo impulsaron a crear las autodefensas, y a través de las Convivir se expandieron por todo el país y se hizo el puente con la institucionalidad, la policía, el DAS, la clase política y empresarios para enfrentar a la guerrilla y tomar el control en las regiones donde estas tenían injerencia.

Mancuso y Rodrigo Londoño, 'Timochenko', exjefe de las FARC, hablaron ante la Comisión de la Verdad en el espacio de la Ruta de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidad, en el cual contaron las razones que los llevaron al conflicto armado y de cómo se degradó la guerra que dejó centenares de víctimas civiles.

“Dejé de ser Salvatore Mancuso y me convertí en Santander Lozada y empecé a tener acuerdos con las institucionalidad, con el Ejército, el DAS, con la Policía, incluso con Fiscalías afectas a la causa de la autodefensa para enfrentar conjuntamente al enemigo de la Nación”, indicó en una video conferencia el ex jefe paramilitar desde su celda en los Estados Unidos.

Mancuso subrayó que el papel de las Convivir, cooperativas legales de seguridad y de informantes aprobadas en el gobierno de César Gaviria y creadas en la Gobernación de Antioquia por Alvaro Uribe, fue fundamental para la expansión de los grupos paramilitares por todo el país “ya que sirvieron de engranaje con la institucionalidad y las autodefensas ilegales “.

“A través de las Convivir y comisarios políticos nos permiten crear las autodefensas a nivel nacional, hacemos un engranaje entre una autodefensa ilegal amparada por el Estado con fusiles para servir de bisagra con la institucionalidad”, acotó Mancuso.

Añadió que a través de las Convivir le pidieron crear el bloque norte en una reunión en la que estuvieron el general Iván Ramírez, el gobernador de Córdoba y Carlos Castaño.

“Yo me doy a la tarea y voy cómo Civil ,yo era en ese momento comisario político encargado de crear estas estructuras, me adjuntan a la Convivir que está conformada por 15 hombres y me adjuntan dos miembros de la Dijin y acompañado por miembros de la policía nacional inició el recorrido para crear estas autodefensas, estuve en reuniones en clubes sociales, voy a Sucre, Bolívar ,Atlántico, Cesar y Magdalena, voy al despacho de gobernadores, políticos, congresistas, empresarios, alcaldes”, puntualizó Mancuso.

Recordó que un principio, antes de crear las autodefensas, recogían finanzas y entregaban dos mil pesos por hectáreas al ejército para gastos reservados, “y con eso el ejército tenía un grupo especial conformado por personas que habían pertenecido a las filas de la subversión, otros que habían sido soldados profesionales y otros soldados activos, les acompañamos a mostrarles donde estaba la guerrilla, hacia donde se desplazaba, por donde pasaban los secuestrados que llevaban”.

Mancuso afirmó ante la Comisión de la Verdad, que “el ejército en su estrategia de conformación de grupos de autodefensa dividió el departamento de Córdoba en cuadrantes y a mí me correspondió la zona de Tierra Alta así crearon muchos grupos y así entramos a la guerra de esa manera”.

Añadió que al ser vinculado al conflicto por el ejército, como civil era un miembro de facto en apoyo a las fuerzas del Estado por la necesidad de defenderse de la guerrilla, “ y más cuando el Estado nos propone que tenemos que hacerlo y de esa manera fortalecemos la institucionalidad, entonces me invitan a que conformemos y creemos las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, yo soy fundador de esas autodefensas”, recalcó el ex jefe paramilitar.

Contactos con el narcotráfico

Salvatore Mancuso dijo que las armas para sus hombres las compraban en el mercado negro. “Nosotros traíamos por ejemplo de una fábrica que se llama Arsenal que queda en Bulgaria alrededor de 4000 fusiles AK 47 calibre 5.56, ametralladoras M-60 , RPG 7 lanza granadas ,traemos millones de cartuchos de munición de Venezuela, de Centroamérica trajimos 4000 fusiles en un solo viaje que entró por el golfo de Urabá”.

Mancuso reconoció que tuvieron nexos con narcotraficantes “a los que se les pidió que nos consiguieran armas en el mercado internacional y en algunas ocasiones nos pidieron que se les pagara con droga ese armamento”.

Sobre cómo fue la incursión de las Autodefensas en política, Mancuso señaló que desde las comunidades les pedían que dirimieran conflictos internos, solucionar problemas de salud , educación , falta de trabajo, vías , “y nos convertimos en un estado de facto para solucionar no solamente el problema de seguridad, sino los problemas sociales y económicos que tiene la población y nos legitimaron como un actor de conflicto y a pensar entonces en términos políticos y empezamos a orientar a las comunidades de cómo elegir presidentes de junta acción comunal, había que elegir concejales de la zona, diputados, alcaldes, gobernadores, congresistas y finalmente que incidiéramos en la elección de presidente de la república”, enfatizó Mancuso.

Participación de empresarios en apoyo a grupos paramilitares

Sobre la participación de empresarios en el Urabá antioqueño Mancuso aseguró que los llamaron a esa región para enfrentar a la guerrilla y cuando la sacaron requirieron a los campesinos. “Les dijimos que quien quiere vender, necesitamos comprar estas tierras, traer inversionistas a la zona, y se compraron miles de hectáreas en la región, muchas personas vendieron asustados, otros obligados a 25,000 pesos la hectárea, una cosa absurda”.

Confesó que él personalmente fue, “cumpliendo esa multiplicidad de roles, como empresario a comprar tierras al Urabá para los Castaño y luego se le vendieron partes a tierra al Fondo Ganadero de Córdoba, casi 8000 hectáreas. Se llamaba a los dueños de las fincas en Córdoba y se les decía: por favor necesitamos que generen trabajo, que retomen la finca, nosotros les brindamos la seguridad o busquen a quien venderle la finca porque necesitamos entrar gente para reactivar la economía”.

Mancuso acotó que no solamente hubo beneficios económicos para los empresarios y hacendados, sino también políticos porque a quienes es accedían a hacer esos trámites les quedaba un caudal electoral cautivo, que nosotros como actores de control territorial político militar íbamos direccionado en las elecciones a quienes apoyaban y ayudaban en esas zonas “.

El exterminio de la UP

Salvatore Mancuso al responder a una pregunta sobre su responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica, afirmó que ese partido político no fue arrasado por las autodefensas, “la UP fue exterminada por el Estado, nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad como se cree”. Añadió que el temor era que Colombia se convirtiera en otra Cuba lo que llevó a que empresarios, el B2, LA Dijín y el DAS, exterminarán a ese grupo que se creía tenía vínculos con las FARC.

Rodrigo Londoño

En su intervención ante la Comisión de la Verdad, Rodrigo Londoño, Timochenko, dijo que sí los marquetalianos, (fundadores de las FARC), estuvieran vivos, “ se sentirían frustrados, la guerrilla se propone la toma del poder pero nunca se imaginaban cómo se fue desviando el objetivo en la dinámica de la guerra. Se fue perdiendo la esencia, la ética, los principios que originaron este movimiento”, recalcó Londoño.

“Ahora nos preguntamos ¿Fueron necesarias tantas víctimas? La guerra no tiene lógica y en su momento no nos dejó pensar en el daño que estábamos haciendo y se dieron situaciones de las que no nos podemos sentir orgullosos”. Enfatizó Timochenko.

“Jamás se me pasó por la cabeza dejar la lucha armada. Estábamos convencidos. Ahora uno es autocrítico después de ver los resultados de nuestra lucha que iban en contra del objetivo por el cual uno se unió”, agregó Londoño.

Subrayó que una de las decisiones equivocadas “fue atacar a los detenedores de la guerra. Eso nos llevó a cometer crímenes terribles como el asesinato del Guillermo Gaviria y su consejero de paz. Afectamos a un movimiento que hacía un trabajo muy importante por la no violencia”.

Londoño reconoció una vez más su responsabilidad en el conflicto y aseguró que quiere “ dedicar el resto de mis días a restaurar la dignidad de los territorios en donde estuve y sus comunidades. La mejor forma de reconocer y pedir perdón es haciendo”

Subrayó que no tiene problema en reiterar el pedido de perdón a las víctimas. “Eso nos va tocar hacerlo hasta el último día de mi inexistencia estoy pidiendo perdón estoy pidiendo perdón seguir pidiendo perdón y esperando su perdón tengo dos hijos y esa sería la mejor herencia”.

Por su parte, Mancuso al pedir perdón, dijo que no se puede borrar en las mujeres “las cicatrices que hemos dejado grabadas en su cuerpo, no podemos revivir a los muertos, ni borrar de la memoria los desplazamientos ,los dolores y las ausencias. Tampoco me devolverán el tiempo perdido ,15 años en la guerra sumados a 15 años en prisión, en la soledad de estos años, de las ausencias . Todos perdimos, uno más que otros ,por eso les pido perdón desde lo más profundo de mi alma y mi corazón, por eso me siento avergonzado arrepentido”, concluyó Manncuso.