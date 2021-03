Mancuso y Timochenko piden a Comisión de la Verdad un espacio público para su relato

En dos cartas por aparte Salvatore Mancuso excomandante de las AUC y Rodrigo Londoño de las Farc, le pidieron al Padre Francisco de Roux presidente de la Comisión de la Verdad, convocar prontamente una reunión en pleno de esa institución.

“Reunión de manera pública, con presencia de medios de comunicación nacionales y extranjeros, y con previa invitación a múltiples organizaciones defensoras de Derechos Humanos locales e internacionales e instituciones mundiales de la mayor calificación ética, con el propósito de dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto y verdades contrastables”, manifestó Mancuso.

El exparamilitar en su escrito desde la cárcel de Irwin County, en Georgia en los Estados Unidos, donde está preso, le agradeció al padre de Roux: “su interés de querer visitarme y escuchar mi testimonio”, también le solicita que: “facilite los encuentros donde converjamos los actores del conflicto armado para reconstruir y contar entre todos, la verdad sobre diferentes hechos de interés para las víctimas y el país”.

Mancuso subraya que: “es trascendental por ejemplo, que de las desmovilizadas guerrillas de las Farc se hagan presentes no solo Rodrigo Londoño como su máximo excomandante, sino también, los excomandantes de los bloques de esa guerrilla que operaron en las mismas zonas donde yo también estuve al frente de los bloques de Autodefensas, además de invitar a otros ex comandantes de las AUC que quisieran aportar sus verdades, los terceros y agentes de estado de facto, miembros activos y no activos de la fuerza pública, que tengan relación y conocimiento directo y esencial de los hechos a contar”.

El excomandante paramilitar también propone que la Comisión de la Verdad organice otros espacios de reconocimiento y no repetición en varios lugares del país: “con acompañamiento internacional y las debidas garantías de seguridad para todos los que participemos en los mismos, con similares actividades y mecanismos ya efectuados, nuestro reconocimiento voluntario de responsabilidades, pedido de perdón y compromisos de no repetición con el acompañamiento y liderazgo de la comisionada Patricia Tobón, del comisionado Leiner Palacios y otros líderes y representantes de víctimas”.

Mancuso advierte que: “el tiempo de la Comisión de la Verdad es corto, y por respeto a las víctimas debemos pasar a la acción”.

En otro aparte de la carta, Salvatore Mancuso se queja de la lentitud y revictimización en su proceso ante Justicia y Paz, que dice, afecta principalmente a la víctimas: “ por ejemplo, en mi caso, en 15 años que llevamos de proceso, solo me han condenado por aproximadamente 3.000 delitos y me han imputado alrededor de 15.000 hechos de guerra de un total de 70.000 por los que debo responder por línea de mando”.

Añade que: “una simple regla de tres es suficiente para ver con certeza los años que se necesitarán para concluir la judicialización de todos los cargos en mi contra y demás postulados, le aseguró que serán muchísimas víctimas y sus familiares, las que no conocerán o podrán hacer efectivas las decisiones judiciales y administrativas de justicia y reparación a su favor, porque cuando se dicten, muy seguramente ya estaremos muertos”.

Mancuso le dice al padre de Roux que han sido asesinados mas de 3.600 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y sus familiares, advierte: “muchos de ellos torturados o envenenados en las cárceles de Colombia bajo la protección del Estado; me han negado los beneficios de Justicia y Paz a pesar de haber cumplido. Unos pocos pero poderosos han concertado complots criminales en mi contra y de miembros de mi familia, iniciando y tramitando procesos judiciales en la justicia ordinaria con falsos testigos, destrucción de pruebas, con montajes, falsedades, denegación sistemática de la aplicación de justicia”.

Finalmente Mancuso le solicitó al padre de Roux: “ que por conducto diferente podamos hablar sobe mi seguridad y la de mi familia”.

Mientras tanto, Rodrigo Londoño 'Timochenko' le indica al padre De Roux que en sus conversaciones con Mancuso hay: “un punto de encuentro de altísimo interés. Si queremos de veras contribuir a la reconciliación nacional, la justicia, la reparación y la no repetición, es necesario que la actual generación y las que crecen cargadas de ilusiones, escuchen de nosotros, actores estelares de la confrontación, el relato descarnado de lo que fue esta”.

Londoño acota que la intención de los dos, al pedir un espacio público, es: “emplear tal escenario para dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto, verdades contrastables, algunas ya conocidas y otras no tanto. Aspiramos a hacerlo sin tapujo alguno. Colombia merece saber de los autores y alcances de numerosas atrocidades cometidas en su geografía”.

Concluye que en caso de darse el encuentro, concurrirían a esa reunión de la Comisión de la Verdad: “ Salvatore Mancuso, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, como se le conoció en filas, y Joverman Sánchez Arroyave, quién en su vida guerrillera en Urabá fue conocido como Rubén Cano”.