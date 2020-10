Margarita Cabello Blanco rechazó el uso de su nombre para amenazar o intimidar a otros

La procuradora electa, Margarita Cabello Blanco, emitió un comunicado rechazando el uso de su nombre para intimidar o amenazar a otras personas.

“Nadie por ningún motivo, puede hacer uso de mi nombre y bajo esa premisa, descalifico a cualquiera que lo haga en beneficio de sus intereses”, dice el breve comunicado.

Le puede interesar: Magistrado que salvó su voto en el caso Uribe plantea que lo actuado por la Corte debe mantenerse

En el documento también menciona que no admite que se ponga en tela de juicio su reputación profesional, la cual señala ha forjado durante toda su vida.

Esa comunicación surgió después que la periodista María Jimena Duzán publicara una columna titulada ‘El rey Álex y la reina Margarita’ en la que revela que, supuestamente, el contratista David Name habría usado el nombre de la procuradora electa para intimidar a otra persona.

Según la columna, esa persona sería el ganadero Luis Enrique Guzmán Chams y el objetivo de la amenaza sería retirar una denuncia contra el exalcalde de Barranquilla, Álex Char por supuesta corrupción.

“David Name me dijo que si no retiraba la denuncia, él recurriría a la amistad íntima que tenía con la señora Margarita Cabello”, dice la columna citando las palabras del ganadero.

Lea también: Caso Uribe: este jueves 8 de octubre se decidirá libertad del expresidente

“Name también le advirtió sobre 'el poder que ella tenía en el Poder Judicial –como efectivamente pasó–'. Según el denunciante, luego de esta amenaza, ninguno de los procesos que interpuso en la ciudad de Barranquilla se movió por lo que tuvo que trasladarlos a la Fiscalía de Bogotá”, señala la columna.

Duzán reveló en que en esta denuncia se señala a Char: “como el receptor de varias coimas dentro del contrato de la construcción del tanque de agua de Barranquilla”.

Supuestamente, Guzmán Chams denunció porque, a pesar de ser una de las personas que entregó coimas para esa construcción a cambio de beneficios no recibió ningún contrato. .

“Empezó a cansarse de pagar las coimas que le pedían sin recibir ningún beneficio y decidió denunciarlos ante la Fiscalía para ver si por esa vía podía recuperar el dinero invertido en las coimas”, dice la columna.

La columnista también afirma que en la denuncia Guzmán Chams asegura que “ha prosperado el tráfico de influencias de la doctora Cabello Blanco porque todas las demandas y denuncias han permanecido inanes ante tremendo entramado de corrupción”.