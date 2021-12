María Paula Pizarro revela detalles de la brutal agresión del cirujano Antonio Figueredo

Con el paso de las horas se conocen más detalles sobre la brutal agresión de la que fue víctima la médica María Paula Pizarro, a manos del cirujano Antonio Figueredo en Bucaramanga.

La mujer resultó con hematomas en su rostro, su mentón, dientes fracturados y golpes en varias partes de su cuerpo, sin embargo, no solo fue la agresión física, pues luego llegó el asedio.

Los hechos se registraron el pasado 12 de noviembre, cuando la mujer salió con el sujeto, con quien mantendría una relación clandestina, al ser amigo de su padre.

Le puede interesar: Reconocido médico es el supuesto responsable de brutal agresión a una mujer en Santander

Según contó la propia María Paula, salió con su presunto agresor a un bar de Bucaramanga, donde las cosas se salieron de control y Figueredo la habría empezado a insultar.

“Nos montamos al carro y empieza a decirme que yo no merecía ir a un hotel. Me lleva a una residencia, me pide que le baile, yo le digo que no. Entonces me quitó el celular, empezó a ver algunos mensajes de mis amigos, y me dio un puño en el ojo izquierdo. Luego me tiró al piso, me empezó a pegar patadas, yo me puse en posición fetal y como pude me subí al carro”, relató la mujer en el informe médico.

“Me llevó al sótano de un parqueadero y me dijo que me tenía que perder, que no podía llegar así a la casa”, añadió la mujer.