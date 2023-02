Masacre de Chochó: Coronel (r) responsable estaría buscando beneficios de la paz total

El abogado Didier Pizza, representante civil de las víctimas de la masacre de Chochó (Sucre) expresó su preocupación por la posibilidad de que el exjefe de operaciones de la Policía en Sucre, coronel retirado Benjamín Núñez, esté tratando de buscar nuevos beneficios judiciales amparándose en la denominada paz total.

El jurista manifestó que las víctimas tienen información en el sentido de que el oficial estaría adelantando labores como una especie de ‘constructor de paz’ en la cárcel de la Dorada Caldas, donde permanece recluido.

Así mismo, sostuvo que como representante civil de las víctimas se opone a cualquier posibilidad de que a futuro el coronel retirado pueda buscar obtener otros beneficios jurídicos como la libertad o un centro de reclusión especial.

Le puede interesar: Coronel (r) Benjamín Núñez pidió perdón a familias de víctimas de masacre de Chochó

Por su parte, una juez de Sincelejo estudia el preacuerdo suscrito entre el coronel retirado y la Fiscalía en la que se plantea una condena de 29 años de prisión, una multa económica superior a los cien millones de pesos y una inhabilidad para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo de la sentencia.

La Procuradora delegada para este caso no apoyó la petición de la Fiscalía y solicitó no aprobar esta negociación al considerar que la condena acordada no es justa con el grave daño y el dolor causado a las familias de las victimas con el atroz crimen de los tres jóvenes.

Así mismo, la delegada del Ministerio Público aseguró que la sentencia pactada entre la Fiscalía y el Coronel retirado tampoco se compadece con la afectación que sufrió el buen nombre de la Policía Nacional con la actuación del oficial en retiro.

Lea también: Ellos nunca hicieron parte del 'Clan del Golfo': hermana de uno de los tres jóvenes asesinados en Chochó, Sucre

Ante dicho juzgado el oficial retirado admitió su responsabilidad en estos graves hechos y pidió perdón a las familias de los tres jóvenes víctimas de la masacre ocurrida el 25 de julio del año pasado.