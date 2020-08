Matador y la tutela que le interpusieron por caricatura del 'Cartel del Covid-19'

Tras la polémica que desató en el gremio de la salud un dibujo del caricaturista ‘Matador’, en el que insinúa que habría un ‘cartel’ alrededor del coronavirus en Colombia, un médico interpuso una tutela contra dicha imagen.

Según el médico denunciante, Gabriel Castro, la caricatura viola el derecho al buen nombre y afecta el trabajo digno de los médicos.

Al explicar su recurso, el médico señaló que este dibujo, que fue publicado en El Tiempo, acusa a los médicos de encontrarse envueltos en “algún tipo de organización ilegal que se lucra de diagnosticar la infección de coronavirus”.

Además, agrega que también infiere que “los médicos que laboramos en este país somos incapaces de reconocer un paciente con una muerte por accidente de tránsito de una muerte por síndrome respiratorio agudo, ocasionado por la Covid-19”.

También hace referencia a la violación “directa o indirecta” al trabajo digno, señalando que “pone en riesgo al personal médico y de salud. Esto secundario a la pérdida de credibilidad que genera (la caricatura) en la población general”.

En su tutela, Castro exige una rectificación por parte del caricaturista ‘Matador’ al tiempo que una disculpa pública hacia el gremio de la salud.

Tras conocer la tutela en su contra, el caricaturista se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que enfrentará el proceso.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ‘Matador’ anunció que fue entutelado por la caricatura, que además compartió en el mismo trino.

De igual forma mencionó al expresidente Álvaro Uribe y se comparó con él al asegurar que “A diferencia de Uribe, yo sí le voy a dar la cara a la justicia y si me toca irme para mi hacienda de 1.500 hectáreas, lo haré. Pensaba contratar a Cadena y De la Espriella, pero ese par no sacan a un borracho de un charco”.

Inmediatamente aparece la caricatura en la que están dos trabajadores de la salud observando un accidente de tránsito e indicando que el fallecimiento de quien está bajo el carro fue por coronavirus.

Muchachos, me acaban de entutelar por esta caricatura.



A diferencia de Uribe, yo si le voy a dar la cara a la justicia y si me toca irme para mi hacienda de 1500 hectáreas lo haré.



Pensaba contratar a Cadena y De la Espriella, pero ese par no sacan a un borracho de un charco. pic.twitter.com/iSzVuIAapF