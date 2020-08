“Me dieron más cárcel que una a persona que viola y mata”: 'Epa Colombia' sobre su proceso judicial

La controvertida Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ reapareció en las redes sociales para contar su situación judicial por los actos vandálicos que protagonizó en una estación de TransMilenio, en medio de las marchas que se realizaron en noviembre del año pasado, pese a la restricción impuesta por un juez para que no apareciera en redes sociales.

“Amigas, cuando a mí me imputaron cargos en la Fiscalía, a mí me impusieron tres delitos: daño en bien ajeno, daño al transporte público y terrorismo lo cual sumó 23 años de cárcel”, indicó Barrera al asegurar que le dieron “más cárcel que una a persona que viola y mata aquí en Colombia”.

Epa Colombia explicó que contrató a tres abogados para que llevarán su proceso judicial, sin embargo, su caso siguen abierto y ahora pasó a manos de la Corte Suprema.

“Yo conseguí una abogada a la cual le pagué por sus servicios, ella fue la que entregó mis redes sociales, porque la Fiscalía nunca me hubiera quitado mi trabajo. Conseguí un segundo abogado y él me dijo que aceptara cargos, que así me rebajarían la pena hasta en un 50 %, o sea 13 años y me entregaban mis redes sociales, pero nunca me las entregaron y acepté cargos”, aseguró Barrera.

“Conseguí otro abogado, que me aseguró que él me quitaba la pena, que me quitaba todo y que quedaba libre, pero cuando una persona acepta cargos eso no se puede hacer”, agregó la mujer.

La polémica mujer incluso se comparó con el caso de Lady Tabares, la protagonista de la Vendedora de rosas.

“Realmente a mí me hubiera podido pasar lo mismo que a la vendedora de Rosas (…) a muchas personas que me compraban paquetes de publicidad muy grandes, de muchísimos millones, a mí me tocó devolver ese dinero”, manifestó.

Por último, confesó que le tocó pagar una sanción monetaria y que en este momento, como su caso pasó a la Corte Suprema de Justicia, puede seguir “payaseando y pajareando”.