Nelson Gómez, uno de los internos sobrevivientes en el incendio de la estación de San Mateo en Soacha (Cundinamarca) declaró en medio del juicio disciplinario que se adelanta contra tres agentes de la Policía por presuntamente omitir sus funciones para salvaguardar y proteger a los internos que se encontraban en las celdas en medio de la conflagración.

Ante la Procuraduría, el hombre de 34 años dijo en el momento del incendio sintió que lo arrastraron hacia afuera y le echaron gaseosa en la cara.

“Cuando me sacaron arrastrado cogieron gaseosas y extintores y nos los pusieron en la cara, nos echaron la espuma del extintor en la cara y no donde tenía quemado, como si me estuvieran ahogando (sic)”, manifestó.