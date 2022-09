"Me tienen sin cuidado esas discusiones", fiscal Barbosa sobre denuncias sobre sus mascotas

Este miércoles, 28 de septiembre, el fiscal general, Francisco Barbosa, habló en detalle de algunas problemáticas que vive el país como es el tema de la paz, las invasiones y los abusos de poder en la Fiscalía.



En una entrevista en exclusiva en Noticias RCN le preguntaron por la polémica que hubo por una columna de opinión de Yohir Akerman y mencionó algunos aspectos de Barbosa con respecto a sus mascotas.

“Todos los debates sobre todos los fiscales generales en algún momento fueron temas de salud temas de Saludcoop, Odebrecht, grandes temas de corrupción y hoy los debates en Colombia son decir que el fiscal general tiene dos mascotas. Esas mascotas son parte de mi familia, de un entorno de protección que yo tengo, hacen parte del entorno de protección de mi familia".



Asimismo, indicó que dentro de la entidad hicieron el grupo de protección y de maltrato animal en Colombia, Gelma.



En esta misma línea, cuestionó por lo que tendría que hacer con sus mascotas tras esta polémica.



"Aquellos que critican al fiscal general, porque el fiscal general se sube en un carro y tiene a su mascota dentro del carro entonces, ¿qué hago con la mascota? ¿Qué hago con un ser vivo que hace parte también de mi entorno familiar? ¿Lo abandono?", expresó el fiscal.



Adicionalmente dijo que “no se usan los recursos de la Fiscalía para las mascotas. Pues hacen parte de la intimidad de mi familia para poder estar con la protección de esas mascotas”.



Sin embargo, dijo que ese ser vivo tiene derechos y no pude ser considerado una cosa.



“Yo no puedo considerar una mascota como si fuera un bien fungible que uno agarra patadas o que negocia, una mascota es más que eso y en eso quiero decirlo con mucha claridad: a mí me tienen sin cuidado esas discusiones, me generan hilaridad".

Finalmente envió una pulla a todos aquellos que opinan sobre sus mascotas y lo poco serio que son al centrarse en este aspecto.



“Una de las personas más perseguidas por la criminalidad del país, es que tiene dos mascotas y que vieron a las mascotas caminando en un parque. Si le parece eso serio a alguien en este país verdaderamente estamos en el país al revés".