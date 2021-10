Me violaron porque mi hermano era militar: los estremecedores relatos de exsecuestrados de las Farc

Una mujer que pidió mantener bajo reserva su nombre por razones de seguridad aseguró en audiencia ante los magistrados de la JEP que aún sigue latente el temor y miedo que vivió tras los diferentes abusos sexuales y otros vejámenes a los que fue sometida durante su secuestro por parte de las antiguas Farc.

"Yo lloraba y quería correr cuando me tuvieron en ese espacio secuestrada, esos señores me violaron y aún siento ese temor, porque yo siempre me acuerdo de esa violación", relató esta victima ante la JEP.

Así mismo, señaló que fue secuestrada por integrantes del extinto frente 40 de las Farc quienes la mantuvieron en cautiverio por un espacio de tres meses.

De igual forma, denunció que poco después de haber quedado en libertad, esa antigua guerrilla de las Farc también asesinó a su hija.

Ante esta situación pidió a los magistrados que le exija a esa extinta guerrilla que revelen la ubicación exacta de los restos de su hija para brindarle el último adiós.

"Quiero que me entreguen los restos de mi hija para quitarme el dolor que cargo, porque me destrozaron mi vida, porque un hijo vale mucho para uno. Quiero saber la verdad sobre qué pasó con mi hija", indicó.

Me violaron porque mi hermano estaba en el Ejército

A su turno, Milton Carmelo Calderón relató ante la JEP que también fue víctima de abuso sexual por parte de ex miembros de las antiguas Farc durante su secuestro.

Esta víctima aseguró que los exguerrilleros lo sometieron a estos vejámenes sexuales como una retaliación porque su hermano se encontraba en el Ejército Nacional.

"Me amarraron de los pies y me botaron al piso y me amarraron a una mata de chocolate (...) Yo luche y luche hasta que uno de ellos me violó (...) Yo les pregunté que por qué me hacían esto y me dijeron que era porque tenía un hermano profesional en el Ejército", agregó.

Estos desgarradores testimonios hacen parte de las declaraciones de víctimas que realizan sus observaciones en audiencia ante la JEP, para que emita próximamente una sentencia contra varios exjefes de las Farc por los secuestros y otros crímenes de lesa humanidad que cometieron en el marco del conflicto.