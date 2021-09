Medicina Legal entregó a su familia el cuerpo de soldado Javier Sánchez

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó este martes el cadáver del soldado Javier Stiven Sánchez Beltrán a su familia en Bogotá.

Cabe recordar que el uniformado, de 19 años, desapareció el pasado 16 de agosto en la Escuela de Logística de Bogotá y su cuerpo fue hallado en la ribera del Fucha, ubicado en el barrio La Cecilia, localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad.

La abogada Jessica Hoyos, representante legal de la familia de la víctima e integrante del Colectivo José Alvear Restrepo, señaló que la entrega se produjo después de esperar por más de 12 horas en las afueras del Instituto.

"Estamos al frente de Medicina Legal, acabamos de recibir el cuerpo de Javier Stiven Sánchez Beltrán, después de hablar con el director nacional de Medicina Legal porque no nos habían entregado el cuerpo y finalmente, hicieron entrega del cadáver".

Por su parte, Juan Sánchez Jiménez, padre de la víctima, señaló que este es uno de los momentos más difíciles que como familia han vivido e indicó que están pidiendo que se haga justicia.

"Ya nos entregaron el cuerpo de mi hijo, esperamos que se pueda adelantar su funeral; quiero que se sepa la verdad, qué pasó y que se haga justicia para mi hijo que ya está muerto y en nombre de mi esposa, de los hermanos y de la familia, pedimos que se esclarezca lo que ocurrió y que esto, no quede impune".

Agregó que "como Juan Javier Sánchez Jiménez pido justicia para mi hijo y toda mi familia". Angie Carolina Beltrán, mamá del uniformado, aseguró en RCN Radio que el joven de 19 años fue torturado y pidió que los involucrados respondan por el crimen.

"Esto es corrupción del Ejército, por qué tenían que hacer esto, por qué tenían que apagarle la vida a una persona que fue a cumplir su sueño de servirle a la patria (...), quiero pedir al Ejército que no oculten las cosas porque, tarde o temprano, hay un Dios que todo lo sabe y él los va a llamar a rendir cuentas; mi niño que apenas tenía 19 años para que me le apagaran la vida, cuando hasta ahora estaba empezando a cumplir sus sueños, solo lo dejaron llegar a ser dragoneante, no pudo cumplir el sueño de ser suboficial".

Agregó que "él se fue con tanto orgullo a servir a la patria para que pasara esto y me lo mataran y como un animal me lo torturaran, porque eso fue lo que pasó, mi hijo fue torturado (...)".

RCN Radio conoció que las honras fúnebres se cumplen en la funeraria de Los Olivos, ubicada en la calle 15 Sur N° 14-58 y que la eucaristía se realizará en la parroquia Nuestra Señora de la Valvanera, situada en la carrera 24 N° 16 C - 36 Sur, a partir de las dos de la tarde de este martes.