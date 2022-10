MinAgricultura denuncia ante Fiscalía caso de presunta suplantación

La asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura presentó una denuncia a la Fiscalía General de la Nación por un caso de presunta suplantación.

"Respetuosamente, presento denuncia por la presunta comisión del delito de falsedad material en documento público, y las demás que como resultado de la investigación se establezcan", señaló el documento.

Le puede interesar leer: Accidente de tránsito entre Maicao y Albania dejó seis personas muertas

Algunos apartes de la denuncia se centran en la recepción de un documento presuntamente falso y cuatro videos recibidos el pasado 30 de septiembre del 2022.

El escrito presuntamente falso se encontraba dirigido a algunos parceleros de la región del Plato Magdalena, Cesar, Ariguani y Santa Ana Magdalena.

“Del despacho del Ministro hoy damos buenas noticias ya nuestro Presidente Gustavo Petro envió el proyecto parcelas Las Marías a la Junta Directiva del Senado de la República de Colombia. Lo que significa que en cualquier día o en horas estaremos estrenando las parcelas y sus beneficios que otorga el proyecto parcelas Las Marías le recomendamos tener paz y mucha calma ya pronto estarán en sus tierras. Pueden solicitar el primer documento campes”, se indicó.

Por otro lado, desde el Ministerio de Agricultura también se realizó un análisis al documento presuntamente falso, enfocado en la parte de la firma de la jefe de la cartera del agro, Cecilia López Montaño, donde se precisa que no es la de la ministra.

Lea también: Ataque terrorista de Al Shabab deja al menos 25 muertos en Somalia

"Este documento contiene una firma que no corresponde a la que la Doctora Cecilia López Montaño, utiliza en su calidad de ministra de Agricultura y Desarrollo Rural", señaló el escrito.

A su vez, también resaltó que es un oficio que la Ministra nunca firmó, además que, los formatos no coinciden con los de la cartera, "Los formatos no pertenecen a los institucionales utilizados por este Ente Ministerial y el contenido del documento no corresponde a la realidad", señaló el documento.

De otro lado, se indica en el análisis que los logos del oficio presuntamente falso no son los oficiales de esta cartera ministerial.

Y finalmente, resaltó que el acceso a tierras como factor productivo no requiere aprobación de la junta directiva del Senado de la República, como erróneamente se indica en el documento presuntamente falso.