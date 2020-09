Mindefensa se burla de las víctimas, la ley y la justicia: Hermana de Dilan Cruz

Para Denis Cruz, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo desacató por completo el fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó pedir perdón por los hechos de abuso de la fuerza que se presentaron en el mes de noviembre de 2019 en el 'paro nacional' y en los cuales resultó muerto su hermano Dilan tras recibir un disparo por parte de un agente del Escudrón Móvil Antidisturbios.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Denis se refirió al pronunciamiento hecho este jueves por el Ministro en el que aseguró que él ya se había disculpado por el abuso de la fuerza el pasado 11 de septiembre tras la muerte del ingeniero y estudiante de Derecho, Javier Ordóñez después de ser detenido y golpeado por dos patrulleros por estar tomando bebidas alcohólicas en la vía pública.

"No aceptamos sus excusas señor Ministro, no son auténticas, no nacen del reconocimiento de la responsabilidad que se le asiste a usted como comandar a los hombres que desde la Policía han violentado a las personas que protestan en Colombia. No nacen del interés de cambiar las reglas de una Institución como lo es la Policía envuelta en tantas agresiones a los derechos humanos", precisó la joven.